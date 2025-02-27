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Франція обговорює з Україною видобуток корисних копалин для ВПК, — Себастьян Лекорню

12:24, 27 лютого 2025
У Франції зробили заяву щодо перемовин з Україною про видобуток корисних копалин.
Франція обговорює з Україною видобуток корисних копалин для ВПК, — Себастьян Лекорню
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Очільник міністерства оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його країна з жовтня 2024 року обговорює з Україною використання українських корисних копалин для оборонної промисловості Франції, пише France Info.

Лекорню наголосив, що переговори щодо корисних копалин розпочалися ще з минулого року, коли Президент України Володимир Зеленський «включив питання сировини до свого плану перемоги». Він уточнив, що український лідер зробив низку пропозицій не лише США, але й Франції.

«Зеленський і його команда бачили, що це питання сировини може бути одним з елементів переговорів з нами, щоб створити витривалість», - сказав міністр.

Лекорню додав, що корисні копалини використовуватимуться для виробництва військових матеріалів. Оборонна промисловість Франції потребує низку сировинних матеріалів, які будуть ключовими в питанні виготовлення французьких систем озброєнь протягом наступних 30 або 40 років.

«Хочемо ми цього чи ні, але економічні питання завжди переплітаються з питаннями військово-стратегічними чи безпековими. У будь-якому випадку, це особливо стосується енергетики», - сказав посадовець.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

Нагадаємо, у медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови. 

Очікується, що Президент України Володимир Зеленський та Президент США Дональд Трамп проведуть відповідну зустріч.

26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

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Україна Франція

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