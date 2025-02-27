Вища рада правосуддя звільнила Окружного адміністративного суду міста Києва Аріну Літвінову

ВРП звільнила суддю Окружного адміністративного суду Києва за істотний дисциплінарний проступок.

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Окружного адміністративного суду міста Києва Аріни Літвінової. Звільнення відбулося на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України через вчинення істотного дисциплінарного проступку. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим.

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