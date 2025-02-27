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Высший совет правосудия уволил Окружного административного суда города Киева Арину Литвинову

12:35, 27 февраля 2025
ВСП уволил судью Окружного административного суда Киева за существенный дисциплинарный проступок.
Высший совет правосудия уволил Окружного административного суда города Киева Арину Литвинову
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Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Окружного административного суда города Киева Арины Литвиновой. Увольнение произошло на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины из-за совершения существенного дисциплинарного проступка. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности (часть восьмая статьи 109 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»).

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Решение ВСП об увольнении с должности не является решением о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, а лишь принимается на его основании, поэтому по своей сути является кадровым.

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судья увольнение ВСП

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