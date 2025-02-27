Народные депутаты смогли имплементировать директиву ЕС в законопроект даже без ее официального перевода

Депутатам удалось написать законопроект об имплементации директивы ЕС даже без ее официального перевода.

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Верховная Рада 27 февраля направила на повторное второе чтение законопроект №5870-д «О защите медиа-сервисов, предоставляемых с применением условного доступа».

Инициаторами законопроекта выступили Никита Потураев, Евгения Кравчук, Николай Княжицкий и другие.

Как записали депутаты в преамбуле, их законопроект обусловлен «необходимостью имплементации в законодательство Украины Директивы 98/84/ЕС Европейского парламента и Совета».

Однако, как отметило Главное юридическое управление парламента, не совсем понятно, как инициаторам законопроекта удалось подготовить законопроект об имплементации Директивы ЕС, если ее официальный перевод отсутствует.

«Неадаптированное воспроизведение положений Директивы в тексте законопроекта (как в части количества, значения терминов, так и структуры закона) осуществлено при отсутствии перевода Директивы, утвержденного органом Кабинета Министров.

В такой ситуации проведение юридического анализа положений проекта осуществляется с использованием текста Директивы, переведенного непосредственно сотрудниками Главного юридического управления, проводившими юридическую экспертизу (в крайне сжатые сроки)», – отметили в ГЮУ.

Как ранее объясняла Евгения Кравчук, суть идет об установлении ответственности для третьих лиц, не имеющих прав на передачу контента. «Поэтому мы указали, что ответственность несут только те, кто ввозит, устанавливает или иным способом обходит официальные договоренности с поставщиками услуг («предоставляют пиратские услуги»), – прокомментировала она.

Предлагается определить органы, которые будут осуществлять надзор и контроль в сфере защиты медиа-сервисов, предоставляемых с применением условного доступа, а именно это будет Национальная полиция и Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Надзор и контроль будут осуществляться на основании заявления поставщика защищенного медиа-сервиса или другого лица, а также по инициативе органа надзора и контроля. Затем по результатам рассмотрения этого заявления орган государственного надзора и контроля должен начать процесс рассмотрения вопроса о применении санкций.

В случае неуплаты штрафа в добровольном порядке орган государственного надзора и контроля должен обратиться в суд с иском о принудительном взыскании суммы штрафа.

«Однако Национальная полиция, согласно действующему Закону «О Национальной полиции», не наделена правом наложения административно-хозяйственных санкций, а также правом обращаться в суд с исковыми заявлениями о принудительном взыскании штрафов, в том числе в сфере защиты медиа-сервисов, предоставляемых с применением условного доступа. При этом законопроект не предлагает внесение соответствующих изменений в Закон «О Национальной полиции», – добавили в ГЮУ.

Также законопроект не согласуется с Законом «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Кроме того, предлагается урегулировать вопросы ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты медиа-сервисов, предоставляемых с применением условного доступа.

Так, к ответственности за нарушение указанного законодательства будут привлекаться нарушители – юридическое или физическое лицо, которое в коммерческих целях осуществляет деятельность, запрещенную данным Законом.

«Из содержания приведенных положений этой статьи законопроекта (в нарушение требований статьи 8 Конституции) не ясно, к какому именно виду юридической ответственности должны привлекаться «нарушители».

Если речь идет об ответственности юридических лиц, то статья 239 Хозяйственного кодекса Украины, определяющая виды административно-хозяйственных санкций, не предусматривает такого вида административно-хозяйственных санкций, как конфискация.

Если речь идет о физических лицах, совершивших нарушение законодательства в сфере защиты медиа-сервисов, то их ответственность регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Статьей 7 законопроекта предлагается предоставить органу государственного надзора и контроля право применять административно-хозяйственные санкции за нарушение законодательства в сфере защиты медиа-сервисов.

При этом следует отметить, что указанная статья законопроекта, в нарушение принципа верховенства права, не содержит завершенного механизма реализации положений о применении административно-хозяйственных штрафов, а именно: кто от имени органа государственного надзора и контроля будет рассматривать дела и налагать взыскания за правонарушения, предусмотренные статьей 6 проекта, что является основанием для рассмотрения таких дел, срок рассмотрения дела, виды решений по итогам рассмотрения дела, основания для закрытия дела, порядок обжалования принятых решений и т. д.», – подчеркнули в Главном юридическом управлении.

Автор: Наталя Мамченко

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