Це знак, що Україна віддана продовженню судової реформи – посли країн G7 привітали прийняття депутатами закону про СОАС та СААС

За словами послів країн G7, прийняття Верховною Радою законопроекту щодо утворення СОАС та СААС означає, що Україна залишається відданою продовжити ключові реформи в судовій сфері.

Джерело фото: lrt.lt

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Посли країн «Великої сімки» (G7) привітали прийняття Верховною Радою закону 12368-1 щодо засад утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СОАС та СААС)

«Ми вітаємо голосування Верховною Радою за закон про створення адміністративних судів.

Це надсилає чіткий сигнал, що Україна залишається відданою продовжити ключові реформи в судовій сфері», зазначили посли G7.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», ані Уряд, ані партнери так і не змогли чітко пояснити, навіщо саме українцям потрібен новий вищий адміністративний суд, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Прийняття закону про створення нового адмінсуду закладено у Плані реформ за інструментом отримання коштів Ukraine Facility (переважно кредитів, які Україна повинна буде повертати), і у рекомендаціях Єврокомісії, і у Меморандумі з МВФ.

СОАС та СААС будуть розглядати справи, в яких оскаржуються рішення кадрових конкурсних комісій, які за вирішальної ролі іноземних експертів відбирають керівників Національного антикорупційного бюро України, заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівника Національного агентства з питань запобігання корупції, а також, після змін до законодавства – і керівника Бюро економічної безпеки, Державної митної служби і, як буде визначено незабаром, Агентства з менеджменту арештованими активами (АРМА). Суду доручать розглядати і справи стосовно аудитів НАБУ і САП, які, знов-таки, проводяться за участі міжнародних партнерів.

Тобто, це відносно невелика кількість справ, адже конкурси такого рівня та аудити проводяться не кожного року.

Натомість справи звичайних громадян будуть і надалі розглядатися у місцевих адмінсудах.

Автор: Наталя Мамченко

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