Практика судів
  1. Публікації
  2. / У світі

Обіцянки лідерів ЄС оголосити великий пакет військової допомоги Україні провалилися – Politico

11:29, 7 березня 2025
Чи змогли лідери ЄС на саміті домовитися про новий оборонний фонд для України на 20 млрд євро, щоб, за словами Урсули фон дер Ляєн, перетворити Україну «на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками».
Обіцянки лідерів ЄС оголосити великий пакет військової допомоги Україні провалилися – Politico
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Європейська рада повернеться до цього питання на наступному засіданні». Про це йдеться у рішенні Європейської ради стосовно України за результатами саміту лідерів ЄС у Брюсселі 6 березня.

Нагадаємо, Європейська рада 6 березня обговорювала, крім посилення обороноздатності ЄС і плану Урсули фон дер Ляєн «Переозброїти Європу», новий військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро.

«Європейці повинні перетворити Україну на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками», – заявила напередодні саміту лідерів ЄС президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. «Європейський Союз планує надати Україні додаткову військову допомогу в обсязі близько 20 мільярдів євро» – зазначила медіа.

Однак в результаті у рішенні Європейської ради було констатовано, що ЄС продовжить надавати підтримку в межах вже існуючих програм, які прив’язані до реформ в Україні.

«Європейська Рада розглянула роботу з надання військової підтримки Україні.

На додаток до коштів, уже виділених для України на цей рік, вона вітає готовність держав-членів терміново активізувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, забезпечення необхідного навчання та обладнання для українських бригад, а також інші потреби, які Україна може мати.

У цьому плані підкреслюється важлива роль Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Європейська Рада закликає швидко просувати роботу над ініціативами, зокрема ініціативами Високого представника, щодо координації посилення військової підтримки ЄС Україні, включаючи компонент військових потреб ініціативи G7 ERA» - зазначено у рішенні Європейської ради.

«Обійми. Фотографії. Обіцяння продовжувати озброювати Україну. Це приблизно все, що лідери Європейського Союзу мали запропонувати Президенту України Володимиру Зеленському на екстреному саміті в Брюсселі в четвер» – зазначає Politico.

Як констатує видання, лідерам ЄС не вдалося домовитися про будь-які нові зобов’язання щодо зміцнення позиції України в найближчому майбутньому.

Як випливає з рішення за результатами саміту, Європейський союз у 2025 році надасть Україні 30,6 мільярда євро. Але це будуть виплати за вже передбаченими програмами, які прив’язані до виконання Україною реформ. З цих 30,6 млрд євро – 12,5 млрд євро будуть виплати з програми Ukraine Facility (яка передбачає надання Україні кредитів та грантів за виконання реформ, зокрема, судової) та ще 18,1 мільярда євро в рамках ініціативи G7 ERA, за якою погашення відбувається за рахунок надприбутків, отриманих від знерухомлених російських активів. Ця програма G7 ERA також, нагадаємо, прив’язана до реформ в Україні.

Нагадаємо, нещодавно посли країн G7 привітали прийняття Верховною Радою закону 12368-1 створення в Україні нового вищого адмінсуду (СОАС та СААС), який передбачений планом Ukraine Facility.

Разом з тим, учасники саміту в Брюсселі підтримали ідею президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо посилення оборонної спроможності ЄС Rearm Europe («Переозброїти Європу») та пропонують Раді ЄС розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.

Європейська Рада також закликала Комісію, Словаччину та Україну активізувати зусилля щодо пошуку дієвих рішень щодо питання транзиту газу, беручи до уваги занепокоєння, висловлене Словаччиною.

«Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні» - йдеться у підсумках рішення щодо України.

Також Європейська Рада підкреслила важливість таких принципів:

  • не може бути переговорів про Україну без України;
  • без участі Європи не можуть бути переговори, які впливають на європейську безпеку. Безпека України, Європи, трансатлантична та глобальна безпека взаємопов’язані;
  • будь-яке перемир'я або припинення вогню може мати місце лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди;
  • будь-яка така угода повинна супроводжуватися надійними та надійними гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії;
  • мир має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стратегія розвитку системи правосуддя готова на 99%, але є важливий нюанс – Офіс Президента

В Офісі Президента намагаються узгодити положення Стратегії з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Обіцянки лідерів ЄС оголосити великий пакет військової допомоги Україні провалилися – Politico

Чи змогли лідери ЄС на саміті домовитися про новий оборонний фонд для України на 20 млрд євро, щоб, за словами Урсули фон дер Ляєн, перетворити Україну «на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками».

ВККС достроково перевірить практичні завдання кандидатів на посади суддів апеляційних судів

Перші результати вже будуть на наступному тижні, а перевірка усіх практичних завдань завершиться у квітні.

ЄС в 2025 році надасть 30,6 млрд євро Україні, але в межах вже раніше встановлених програм Ukraine Facility та G7 ERA – рішення саміту

Лідери ЄС провели саміт, за результатами якого вирішили, що Україна отримає 30,6 млрд євро в 2025 році, але за вже існуючими програмами Ukraine Facility і G7 ERA, які прив’язані до реформ, зокрема, судової.

Комітет рекомендував законопроект про штрафи до 5100 грн за порушення заборони на ототожнення адвоката з клієнтом

Законопроектом пропонується увести штрафи за ототожнення адвоката і клієнта, зокрема у медіа.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду