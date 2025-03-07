Обіцянки лідерів ЄС оголосити великий пакет військової допомоги Україні провалилися – Politico

Чи змогли лідери ЄС на саміті домовитися про новий оборонний фонд для України на 20 млрд євро, щоб, за словами Урсули фон дер Ляєн, перетворити Україну «на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками».

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«Європейська рада повернеться до цього питання на наступному засіданні». Про це йдеться у рішенні Європейської ради стосовно України за результатами саміту лідерів ЄС у Брюсселі 6 березня.

Нагадаємо, Європейська рада 6 березня обговорювала, крім посилення обороноздатності ЄС і плану Урсули фон дер Ляєн «Переозброїти Європу», новий військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро.

«Європейці повинні перетворити Україну на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками», – заявила напередодні саміту лідерів ЄС президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. «Європейський Союз планує надати Україні додаткову військову допомогу в обсязі близько 20 мільярдів євро» – зазначила медіа.

Однак в результаті у рішенні Європейської ради було констатовано, що ЄС продовжить надавати підтримку в межах вже існуючих програм, які прив’язані до реформ в Україні.

«Європейська Рада розглянула роботу з надання військової підтримки Україні.

На додаток до коштів, уже виділених для України на цей рік, вона вітає готовність держав-членів терміново активізувати зусилля для задоволення нагальних військових і оборонних потреб України, зокрема постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, забезпечення необхідного навчання та обладнання для українських бригад, а також інші потреби, які Україна може мати.

У цьому плані підкреслюється важлива роль Місії військової допомоги Європейського Союзу на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Європейська Рада закликає швидко просувати роботу над ініціативами, зокрема ініціативами Високого представника, щодо координації посилення військової підтримки ЄС Україні, включаючи компонент військових потреб ініціативи G7 ERA» - зазначено у рішенні Європейської ради.

«Обійми. Фотографії. Обіцяння продовжувати озброювати Україну. Це приблизно все, що лідери Європейського Союзу мали запропонувати Президенту України Володимиру Зеленському на екстреному саміті в Брюсселі в четвер» – зазначає Politico.

Як констатує видання, лідерам ЄС не вдалося домовитися про будь-які нові зобов’язання щодо зміцнення позиції України в найближчому майбутньому.

Як випливає з рішення за результатами саміту, Європейський союз у 2025 році надасть Україні 30,6 мільярда євро. Але це будуть виплати за вже передбаченими програмами, які прив’язані до виконання Україною реформ. З цих 30,6 млрд євро – 12,5 млрд євро будуть виплати з програми Ukraine Facility (яка передбачає надання Україні кредитів та грантів за виконання реформ, зокрема, судової) та ще 18,1 мільярда євро в рамках ініціативи G7 ERA, за якою погашення відбувається за рахунок надприбутків, отриманих від знерухомлених російських активів. Ця програма G7 ERA також, нагадаємо, прив’язана до реформ в Україні.

Нагадаємо, нещодавно посли країн G7 привітали прийняття Верховною Радою закону 12368-1 створення в Україні нового вищого адмінсуду (СОАС та СААС), який передбачений планом Ukraine Facility.

Разом з тим, учасники саміту в Брюсселі підтримали ідею президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо посилення оборонної спроможності ЄС Rearm Europe («Переозброїти Європу») та пропонують Раді ЄС розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.

Європейська Рада також закликала Комісію, Словаччину та Україну активізувати зусилля щодо пошуку дієвих рішень щодо питання транзиту газу, беручи до уваги занепокоєння, висловлене Словаччиною.

«Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні» - йдеться у підсумках рішення щодо України.

Також Європейська Рада підкреслила важливість таких принципів:

не може бути переговорів про Україну без України;

без участі Європи не можуть бути переговори, які впливають на європейську безпеку. Безпека України, Європи, трансатлантична та глобальна безпека взаємопов’язані;

будь-яке перемир'я або припинення вогню може мати місце лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди;

будь-яка така угода повинна супроводжуватися надійними та надійними гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії;

мир має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Автор: Наталя Мамченко

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