ЕС не несет ответственности за невыплату безвозвратной финансовой помощи Украине в случае отсутствия ресурсов – что предусматривает соглашение с ЕС, заключенное под реализацию механизма ERA

В соответствии с Соглашением между Украиной и ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, Украина признала и согласилась с тем, что суммы безвозвратной финансовой помощи, доступные для оплаты в рамках механизма, могут изменяться в зависимости от ресурсов, поступающих в механизм, или могут быть приостановлены.

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После разговора с миссией МВФ глава Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа отметила, что обсуждалось также использование средств инициативы ERA, финансируемой из доходов от замороженных российских активов ($50 млрд от G7).

«Средства, которые нельзя использовать на нужды обороны, нужно растягивать на два года, поскольку перспективы финансирования бюджета в 2026 году далеки от ясности» – подчеркнула Пидласа.

В свою очередь, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев в контексте финансовой поддержки партнеров отметил «определенные неприятные дискуссии в ЕС». По его словам, это означает, несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, рост неопределенности в 2026 году и дальше, прежде всего, по мере исчерпания инструмента ERA (50 млрд долларов от доходов за счет обездвиженных активов банка России).

Напомним, что ERA или Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine – это механизм дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины.

Для того чтобы он работал, Верховная Рада 5 декабря 2024 ратифицировала Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о внедрении Механизма кредитного сотрудничества (Ukraine Loan Cooperation Mechanism – ULCM).

Как указал тогда Минфин, ратификация Соглашения «позволит создать правовую рамку для сотрудничества с ЕС и странами G7, в частности США, Канадой, Великобританией и Японией, по погашению и обслуживанию в дальнейшем привлеченных средств в государственный бюджет в соответствии с одобренным коммюнике лидерами G7, а также утвержденным Регламентом (ЕС) Европейского Парламента и Совета от 24.10.2024 № 2024/2773 Механизма кредитного сотрудничества», в частности, даст возможность «Украине обслуживать и погашать ссуды, полученные в соответствии с решением, одобренным на саммите стран «Группы семи» в Италии лидерами стран G7 о предоставлении Украине финансовой поддержки за счет доходов, полученных от замороженных активов России, в размере до 50 млрд долларов США».

То есть, механизм ULCM позволяет использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы займа привлеченных от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с займом.

Минфин объяснял, что средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих ссуд, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 по механизму ERA.

Ратифицированное Соглашение между Украиной и ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), согласно которому Украина может в целом получить от ЕС и стран G7 50 млрд долларов (или 45 млрд евро), вступило в силу 6 декабря (законопроект №0295).

В соответствии со статьей 8 настоящего Соглашения Украина признает и соглашается с тем, что любое обязательство по выплате Безвозвратной финансовой помощи Украине обусловлено поступлением ресурсов в Механизм, как это предусмотрено в статье 4(1) Регламента по ULCM, и что ни Комиссия, ни Союз не несут никакой ответственности и не обязаны производить выплаты в случае отсутствия поступления таких ресурсов.

Также предусмотрено, что Украина признает и соглашается с тем, что суммы Безвозвратной финансовой помощи, доступные для оплаты в рамках Механизма, могут изменяться в зависимости от ресурсов, поступающих в Механизм, или могут быть приостановлены, а также с тем, что Комиссия не обязана уплачивать превышающие объемы Безвозвратной финансовой помощи. Комиссия не гарантирует, что сумма Безвозвратной финансовой помощи, достаточная для погашения соответствующих требованиям Двусторонних кредитов и Кредита МФП, будет доступна, и Украина признает и соглашается, что она не будет иметь никаких претензий к Комиссии или Союзу относительно какой-либо нехватки средств, возникшей вследствие недостаточного количества ресурсов.

Украина признает, что Комиссия может по обоснованным причинам в исключительных случаях оценивать Запросы, поданные Двусторонними кредиторами (т.е. третьими странами по отношению к ЕС, которые предоставили кредит, прямо или косвенно, в пользу Украины – прим. ред.), в частности, если Комиссия приняла решение в соответствии с статьей 1 своих обязательств по настоящему Соглашению. Украина также признает, что в процессе такой оценки Комиссия может обращаться к другим Двусторонним кредиторам, в частности, относительно информации об остальных суммах, подлежащих уплате Украиной по соответствующему Двустороннему кредиту, отвечающему требованиям, и информации о любых суммах, которые могут быть использованы для выполнения обязательств по погашению, предусмотренным Статьей 3(2) настоящего Соглашения.

Автор: Наталя Мамченко

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