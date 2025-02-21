На Буковине 16-летние подростки вместо уроков помогали уклонистам бежать за границу

Трое школьников и 19-летний юноша 8 тысяч евро помогали уклонистам пересекать границу.

Фото: TrueUA

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На Буковине пограничники задержали группу мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу под руководством несовершеннолетних. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Фотоловушка зафиксировала правонарушителей вблизи Красноильска, а служебный пес помог быстро найти их след. Как выяснилось, четверо уклонистов заплатили своим «проводникам» от 3 до 8 тысяч евро за незаконное пересечение границы.

Трое из проводников оказались 16-летними школьниками, а их 19-летнего напарника задержали по статье 208 УПК. Несовершеннолетних передали родителям, а дело рассматривают правоохранители. На нарушителей составили админпротоколы.

Видео: ГПСУ

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