Комитет рекомендует Раде поддержать предложения Зеленского к закону о направлении подразделений ВСУ в другие государства

В Верховную Раду законопроект будет внесен с решением комитета нацбезопасности о поддержке замечаний, изложенных в вето Президента.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 января в парламенте законопроект 12378 о внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам направления подразделений ВСУ в другие государства в период действия военного положения. А 15 января Рада разрешила направлять подразделения ВСУ в другие государства.

21 января стало известно, что комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде поддержать предложения Президента Украины Владимира Зеленского к закону о направлении подразделений ВСУ в другие государства (№12378) во время войны. Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз, пишет агентство «Интерфакс-Украина».

Она напомнила, что законопроект был доработан и зарегистрирован комитетом, ВРУ приняла закон сразу, потому что он крайне необходим для ВСУ и ВМС, но получил вето Президента.

«После двух недель обсуждения его с юристами Офиса Президента, не было никаких дополнений или уточнений к вето, поэтому в Верховную Раду законопроект будет внесен с решением комитета о поддержке замечаний, изложенных в вето президента», - заявила Фриз.

Также она считает, что парламент поддержит предложения Президента к закону на ближайшем заседании.

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