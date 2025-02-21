Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

Комитет рекомендует Раде поддержать предложения Зеленского к закону о направлении подразделений ВСУ в другие государства

12:58, 21 февраля 2025
В Верховную Раду законопроект будет внесен с решением комитета нацбезопасности о поддержке замечаний, изложенных в вето Президента.
Комитет рекомендует Раде поддержать предложения Зеленского к закону о направлении подразделений ВСУ в другие государства
Фото: shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 7 января в парламенте законопроект 12378 о внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам направления подразделений ВСУ в другие государства в период действия военного положения. А 15 января Рада разрешила направлять подразделения ВСУ в другие государства.

21 января стало известно, что комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде поддержать предложения Президента Украины Владимира Зеленского к закону о направлении подразделений ВСУ в другие государства (№12378) во время войны. Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз, пишет агентство «Интерфакс-Украина».

Она напомнила, что законопроект был доработан и зарегистрирован комитетом, ВРУ приняла закон сразу, потому что он крайне необходим для ВСУ и ВМС, но получил вето Президента.

«После двух недель обсуждения его с юристами Офиса Президента, не было никаких дополнений или уточнений к вето, поэтому в Верховную Раду законопроект будет внесен с решением комитета о поддержке замечаний, изложенных в вето президента», - заявила Фриз.

Также она считает, что парламент поддержит предложения Президента к закону на ближайшем заседании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины ВСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин выделил Госспецсвязи еще 7,9 млрд грн на закупку дронов

Правительство приняло решение о выделении Госслужбе спецсвязи еще 7,9 млрд грн на закупку дронов, а Минобороны сообщило, что по планам закупок на 2025 год более 44 млрд грн будет направлено на закупку FPV-дронов.

ЕС не несет ответственности за невыплату безвозвратной финансовой помощи Украине в случае отсутствия ресурсов – что предусматривает соглашение с ЕС, заключенное под реализацию механизма ERA

В соответствии с Соглашением между Украиной и ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, Украина признала и согласилась с тем, что суммы безвозвратной финансовой помощи, доступные для оплаты в рамках механизма, могут изменяться в зависимости от ресурсов, поступающих в механизм, или могут быть приостановлены.

НАБУ и САП сообщили о подозрении судьям Валентину Заверюхе, Александру Боярскому и Сергею Савицкому об организации выезда военнообязанных за границу

Подозрение вручили адвокату Станиславу Клименко, председателю Белгород-Днестровского суда Валентину Заверюхе, экс-руководителю и судье этого суда Александру Боярскому и судье Сергею Савицкому.

Руководитель Секретариата Высшего совета правосудия Михаил Шумило написал заявление об увольнении

У Секретариата Высшего совета правосудия, похоже, будет новый руководитель.

Даниил Гетманцев заявил, что Украина должна растянуть не на год, а на 3 года финансирование в 50 млрд долларов от доходов за счет обездвиженных активов РФ

По мнению главы Комитета Даниила Гетманцева, сейчас нужно критически пересмотреть все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы, а «общество должно наконец-то повзрослеть» в вопросе уплаты налогов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду