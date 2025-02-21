Комітет рекомендує Раді підтримати пропозиції Зеленського до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

До Верховної Ради законопроект буде внесено з рішенням комітету нацбезпеки про підтримку зауважень, що викладено у вето Президента.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 7 січня у парламенті законопроект 12378 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів ЗСУ до інших держав у період дії воєнного стану. А 15 січня Рада дозволила направляти підрозділи ЗСУ до інших держав.

21 січня стало відомо, що комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді підтримати пропозиції Президента України Володимира Зеленського до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав (№12378) під час війни. Про це повідомила членкиня комітету Ірина Фріз, пише агентство «Інтерфакс-Україна».

Вона нагадала, що законопроект був доопрацьований та зареєстрований комітетом, ВРУ ухвалила закон одразу, бо він вкрай необхідний для ЗСУ та ВМС, але він отримав вето Президента.

«Після двох тижнів обговорення його з юристами Офісу Президента, не було жодних доповнень чи уточнень до вето, тож до Верховної Ради законопроект буде внесено з рішенням комітету про підтримку зауважень, що викладено у вето президента», - заявила Фріз.

Також вона вважає, що парламент підтримає пропозиції Президента до закону на найближчому засіданні.

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