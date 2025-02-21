Практика судів
  1. Законодавство
  2. / В Україні

Комітет рекомендує Раді підтримати пропозиції Зеленського до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

12:58, 21 лютого 2025
До Верховної Ради законопроект буде внесено з рішенням комітету нацбезпеки про підтримку зауважень, що викладено у вето Президента.
Комітет рекомендує Раді підтримати пропозиції Зеленського до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав
Фото: shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 7 січня у парламенті законопроект 12378 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів ЗСУ до інших держав у період дії воєнного стану. А 15 січня Рада дозволила направляти підрозділи ЗСУ до інших держав.

21 січня стало відомо, що комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді підтримати пропозиції Президента України Володимира Зеленського до закону про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав (№12378) під час війни. Про це повідомила членкиня комітету Ірина Фріз, пише агентство «Інтерфакс-Україна».

Вона нагадала, що законопроект був доопрацьований та зареєстрований комітетом, ВРУ ухвалила закон одразу, бо він вкрай необхідний для ЗСУ та ВМС, але він отримав вето Президента.

«Після двох тижнів обговорення його з юристами Офісу Президента, не було жодних доповнень чи уточнень до вето, тож до Верховної Ради законопроект буде внесено з рішенням комітету про підтримку зауважень, що викладено у вето президента», - заявила Фріз.

Також вона вважає, що парламент підтримає пропозиції Президента до закону на найближчому засіданні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Верховна Рада України ЗСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС не несе відповідальність за невиплату безповоротної фінансової допомоги Україні у разі відсутності ресурсів – що передбачає угода з ЄС, укладена під реалізацію механізму ERA

Відповідно до Угоди між Україною та ЄС про впровадження Механізму кредитного співробітництва Україна визнала та погодилася з тим, що суми безповоротної фінансової допомоги, доступні для сплати в рамках механізму, можуть змінюватися залежно від ресурсів, що надходять до механізму, або можуть бути призупинені.

НАБУ і САП повідомили про підозру суддям Валентину Заверюсі, Олександру Боярському та Сергію Савицькому щодо організації виїзду військовозобов'язаних за кордон

Підозру вручили адвокату Станіславу Клименку, голові Білгород-Дністровського суду Валентину Заверюсі, екскерівнику і судді цього суду Олександру Боярському та судді Сергію Савицькому.

Керівник Секретаріату Вищої ради правосуддя Михайло Шумило написав заяву на звільнення

У Секретаріату Вищої ради правосуддя, схоже, буде новий керівник.

Данило Гетманцев заявив, що Україна повинна розтягнути не на рік, а на 3 роки фінансування у 50 млрд доларів від прибутків за рахунок знерухомлених активів РФ

На думку голови Комітету Данила Гетманцева, зараз потрібно критично переглянути усі доступні внутрішні фінансові джерела і ресурси, а «суспільство має нарешті подорослішати» у питанні сплати податків.

Верховна Рада розгляне законопроект щодо залучення ветеранів війни до підготовки громадян України до національного спротиву

Очікується, що прийняття закону створить підґрунтя для ефективного вирішення стратегічних завдань державної політики у сфері підготовки громадян України до національного спротиву.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду