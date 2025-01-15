Верховна Рада дозволила направляти підрозділи ЗСУ до інших держав

Рада ухвалила законопроєкт про направлення військових за кордон під час воєнного стану.

Парламент ухвалив законопроєкт про направлення підрозділів Збройних Сил України за кордон для проходження навчання.

Як заявив народний депутат Федір Веніславський, законопроєкт 12378 необхідний для адаптації правового поля до нових реалій війни з Росією, коли потреба у підготовці українських військових за кордоном стала критично важливою.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що група народних депутатів, серед яких голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич, а також Соломія Бобровська, Федір Веніславський та інші зареєстрували 7 січня у парламенті законопроект 12378 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану.

Як вказують автори, постало питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

Проектом Закону пропонується внести зміни до законів «Про Збройні Сили України» та «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», якими передбачено, що у період дії воєнного стану:

з’єднання, військові частини і підрозділи ЗСУ у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території цих держав з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН;

рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає Президент України, крім випадків застосування підрозділів ЗСУ на територі держави-агресора для відбиття такої агресії, з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення такого рішення;

разом із законопроектом Президентом України подається інформація про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

У Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту встановлюється, що у період дії воєнного стану, положення цього Закону застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

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