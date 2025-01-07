Верховна Рада розгляне комітетський законопроект про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

Група народних депутатів, серед яких голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Завітневич, а також Соломія Бобровська, Федір Веніславський та інші зареєстрували 7 січня у парламенті законопроект 12378 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану.
Як вказують автори, постало питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету і територіальної цілісності України.
Проектом Закону пропонується внести зміни до законів «Про Збройні Сили України» та «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав», якими передбачено, що у період дії воєнного стану:
У Прикінцевих та перехідних положеннях законопроекту встановлюється, що у період дії воєнного стану, положення цього Закону застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності.
Автор: Наталя Мамченко
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