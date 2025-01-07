В Україні зареєстровано 100-ий індустріальний парк – «Миронівка»

Індустріальний парк «Миронівка» з площею 30,4 гектари запрацює в Київській області.

Кабінет Міністрів України зареєстрував новий індустріальний парк «Миронівка», розташований на території міста Миронівка Обухівського району Київської області. Це вже сотий індустріальний парк в Україні і перший, зареєстрований у 2025 році, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Площа парку складає 30,4 гектари, а обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється в 1,1 млрд грн. Ініціатором проекту є ТОВ «Робота: Гранола», яке планує залучити близько 95 млн грн через договір позики.

Основні напрямки діяльності парку включають виробництво будівельних металевих конструкцій, електричного устаткування, харчових продуктів, а також альтернативну енергетику, науково-технічну діяльність і телекомунікації.

Ініціатор створення парку передбачив облаштування сучасної інфраструктури для підтримки діяльності резидентів. Очікується, що проект залучить додаткові інвестиції та стане потужним фактором розвитку місцевої економіки.

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