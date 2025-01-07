В Украине зарегистрирован 100-ый индустриальный парк – «Мироновка»

Индустриальный парк «Мироновка» с площадью 30,4 гектара заработает в Киевской области.

Фото: ПроАгро Груп

Кабинет Министров Украины зарегистрировал новый индустриальный парк «Мироновка», расположенный на территории города Мироновка Обуховского района Киевской области. Это уже сотый индустриальный парк в Украине и первый, зарегистрированный в 2025 году, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Площадь парка составляет 30,4 гектара, а объем капиталовложений в строительство объектов на его территории оценивается в 1,1 млрд грн. Инициатором проекта является ООО «Работа: Гранола», которое планирует привлечь около 95 млн грн через договор займа.

Основные направления деятельности парка включают производство строительных металлических конструкций, электрического оборудования, пищевых продуктов, а также альтернативную энергетику, научно-техническую деятельность и телекоммуникации.

Инициатор создания парка предусмотрел обустройство современной инфраструктуры для поддержки деятельности резидентов. Ожидается, что проект привлечет дополнительные инвестиции и станет мощным фактором развития местной экономики.

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