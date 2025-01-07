Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада рассмотрит комитетский законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

16:32, 7 января 2025
В законопроекте предлагается усовершенствовать механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.
Верховная Рада рассмотрит комитетский законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства
Фото: armyinform.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Группа народных депутатов, среди которых председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, а также Соломия Бобровская, Федор Вениславский и другие зарегистрировали 7 января в парламенте законопроект 12378 о внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения.

Как указывают авторы, возник вопрос об усовершенствовании механизмов направления и пребывания военнослужащих, как самостоятельно, так и в составе подразделений, на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному овладению ее использованием для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Проектом Закона предлагается внести изменения в законы «О Вооруженных Силах Украины» и «О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства», которыми предусмотрено, что в период действия военного положения:

  • соединения, воинские части и подразделения ВСУ в определенном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории этих государств с целью осуществления мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН;
  • решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства принимает Президент Украины, кроме случаев применения подразделений ВСУ на территории государства-агрессора для отражения такой агрессии, с одновременным представлением в Верховную Раду Украины законопроекта об одобрении такого решения;
  • вместе с законопроектом Президентом Украины представляется информация о задачах, общей численности указанных подразделений, типе и составе их вооружения, военной техники, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделения и порядке их содержания.

В Заключительных и переходных положениях законопроекта устанавливается, что в период действия военного положения, положения настоящего Закона применяются к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу настоящего Закона были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории с целью осуществления мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект ВСУ военные армия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит комитетский законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

В законопроекте предлагается усовершенствовать механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

Сами по себе возражения о наличии у заявителя права на выплату единовременного пособия не свидетельствуют о существовании спора о праве – Верховный Суд

Апелляционный суд не учел, что установление факта пребывания на иждивении отца до смерти последнего необходимо заявителю для выплаты единовременного денежного пособия, и заявитель не имеет другой возможности получить документ, удостоверяющий такой факт, поэтому обратился в суд в порядке отдельного производства.

За совершение СЗЧ впервые могут вернуть уголовную ответственность, а за повторное СЗЧ – наказывать более жестко

Комитет назвал дискуссионным вопрос возвращения уголовной ответственности за совершенное впервые самовольное оставление части военнослужащим и упомянул о необходимости усиления наказания за повторное СЗЧ.

За демонстрирование фильмов, которые не внесены в Государственный реестр фильмов, будут штрафовать от 17 тысяч грн — Кабмин одобрил проект

Правительство предлагает усилить наказание за демонстрацию фильмов с нарушением законодательства.

Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду