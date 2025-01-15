Верховная Рада разрешила направлять подразделения ВСУ в другие государства

Парламент принял законопроект о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины за границу для прохождения учебы.
Как заявил народный депутат Федор Вениславский, законопроект 12378 необходим для адаптации правового поля к новым реалиям войны с Россией, когда потребность в подготовке украинских военных за границей стала критически важной.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Группа народных депутатов, среди которых председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, а также Соломия Бобровская, Федор Вениславский и другие зарегистрировали 7 января в парламенте законопроект 12378 о внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения.
Как указывают авторы, возник вопрос об усовершенствовании механизмов направления и пребывания военнослужащих, как самостоятельно, так и в составе подразделений, на территории стран-партнеров во время действия военного положения, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному овладению ее использованием для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.
Проектом Закона предлагается внести изменения в законы «О Вооруженных Силах Украины» и «О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства», которыми предусмотрено, что в период действия военного положения:
В Заключительных и переходных положениях законопроекта устанавливается, что в период действия военного положения, положения настоящего Закона применяются к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу настоящего Закона были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории с целью осуществления мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.
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