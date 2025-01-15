Дональд Туск сообщил, готова ли Польша направить войска в Украину

Дональд Туск подчеркнул, что нужно убедить всех партнеров в НАТО, чтобы совместно быть готовым сделать определенный стабильный механизм, обеспечивающий безопасность.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что его страна не может единолично решать, направлять ли свои войска в Украину. По его словам, этот шаг следует решать в рамках большой коалиции союзников. Об этом Туск заявил на брифинге с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Когда меня спрашивают, готова ли Польша, чтобы направить своих солдат в Украину как гарант безопасности, а мы об этом много говорили, это не план Украины или Польши. Речь не идет о том, чтобы мы еще раз показали, как близко находимся друг с другом», - сказал Туск.

Он подчеркнул, что речь идет только о реальных гарантиях безопасности, которые все будут придерживаться, боятся нарушить, в частности Россия.

Также он добавил, что для этого для Польши нужны все союзники.

«Наша работа заключается не в том, что мы сейчас объявим, вышлем ли не вышлем контингент. А в том, чтобы убедить всех партнеров в НАТО, европейских и США, чтобы совместно быть готовым сделать определенный стабильный механизм, который будет гарантировать безопасность и поведение и условия в случае завершения военных действий», - заявил премьер -министр Польши.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только при достижении консенсуса с РФ.

Напомним, ранее стало известно, что дипломаты и должностные лица ЕС, знакомые с ходом дискуссий о возможном появлении миротворцев в Украине, следивших за соблюдением режима прекращения огня в случае договоренности о нем, скептически настроены по поводу шансов договориться о миссии, если к ней не будут привлечены США.

Также Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворческого контингента в Украину, отметив, что это непростой процесс, и пока не будет деталей.

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