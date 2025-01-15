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КСУ признал конституционной норму о том, что временно ввезенные авто личного пользования могут использоваться исключительно ввезшими их гражданами для их личных нужд

17:12, 15 января 2025
Конституционный Суд Украины принял решение по делу по защите таможенных интересов Украины.
КСУ признал конституционной норму о том, что временно ввезенные авто личного пользования могут использоваться исключительно ввезшими их гражданами для их личных нужд
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Второй сенат Конституционного Суда Украины 15 января на пленарном заседании рассмотрел дело и принял решение № 1-р(II)/2025 по конституционной жалобе Артура Боярова о соответствии Конституции Украины абзаца 1 ч. 5 статьи 380 Таможенного кодекса.

Артур Бояров оспаривал предписание о том, что «временно ввозимые транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства в Украину, для их личных нужд».

По мнению субъекта права на конституционную жалобу абзац 1 ч. 5 статьи 380 Кодекса не отвечает ч. 1 статьи 41, ч. 1 статьи 57 Конституции Украины, поскольку вследствие существования данной нормы и отсутствия ее качества она лишена возможности пользоваться ввезенным на таможенную территорию Украины транспортным средством, принадлежащим ему на праве собственности.

Как отметили в КСУ, в Решении Конституционный Суд отметил, что исходя из правомерной цели оспариваемого предписания Таможенного кодекса и исследования пропорциональности избранного законодателем средства, Суд пришел к выводу, что абзац первый части пятой статьи 380 Кодекса является конституционным.

Судья-докладчик по делу – судья КСУ Василий Лемак.

Текст Решения и его резюме будут обнародованы на официальном вебсайте Суда 16 января.

Автор: Наталя Мамченко

 

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КСУ

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