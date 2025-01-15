КСУ признал конституционной норму о том, что временно ввезенные авто личного пользования могут использоваться исключительно ввезшими их гражданами для их личных нужд

Конституционный Суд Украины принял решение по делу по защите таможенных интересов Украины.

Второй сенат Конституционного Суда Украины 15 января на пленарном заседании рассмотрел дело и принял решение № 1-р(II)/2025 по конституционной жалобе Артура Боярова о соответствии Конституции Украины абзаца 1 ч. 5 статьи 380 Таможенного кодекса.

Артур Бояров оспаривал предписание о том, что «временно ввозимые транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства в Украину, для их личных нужд».

По мнению субъекта права на конституционную жалобу абзац 1 ч. 5 статьи 380 Кодекса не отвечает ч. 1 статьи 41, ч. 1 статьи 57 Конституции Украины, поскольку вследствие существования данной нормы и отсутствия ее качества она лишена возможности пользоваться ввезенным на таможенную территорию Украины транспортным средством, принадлежащим ему на праве собственности.

Как отметили в КСУ, в Решении Конституционный Суд отметил, что исходя из правомерной цели оспариваемого предписания Таможенного кодекса и исследования пропорциональности избранного законодателем средства, Суд пришел к выводу, что абзац первый части пятой статьи 380 Кодекса является конституционным.

Судья-докладчик по делу – судья КСУ Василий Лемак.

Текст Решения и его резюме будут обнародованы на официальном вебсайте Суда 16 января.

Автор: Наталя Мамченко

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