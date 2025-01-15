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КСУ визнав конституційною норму про те, що тимчасово ввезені авто особистого користування можуть використовуватися виключно громадянами, які їх ввезли, для їх особистих потреб

17:12, 15 січня 2025
Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо захисту митних інтересів України.
КСУ визнав конституційною норму про те, що тимчасово ввезені авто особистого користування можуть використовуватися виключно громадянами, які їх ввезли, для їх особистих потреб
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Другий сенат Конституційного Суду України 15 січня на пленарному засіданні розглянув справу та ухвалив Рішення № 1-р(ІІ)/2025 за конституційною скаргою Артура Боярова щодо відповідності Конституції України абзацу 1 ч. 5 статті 380 Митного кодексу.

Артур Бояров оспорював припис про те, що «тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб».

На думку суб’єкта права на конституційну скаргу, абзац 1 ч. 5 статті 380 Кодексу не відповідає ч. 1 статті 41, ч. 1 статті 57 Конституції України, оскільки внаслідок існування даної норми та відсутності її якості його позбавлено можливості користуватися ввезеним на митну територію України транспортним засобом, який належить йому на праві власності.

Як зазначили у КСУ, у Рішенні Конституційний Суд зазначив, що виходячи з правомірної мети оспорюваного припису Митного кодексу та дослідження пропорційності обраного законодавцем засобу, Суд дійшов висновку, що абзац перший частини п’ятої статті 380 Кодексу є конституційним.

Суддя-доповідач у справі – суддя КСУ Василь Лемак.

Текст Рішення та його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Суду 16 січня.

Автор: Наталя Мамченко

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КСУ

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