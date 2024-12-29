Кандидат у канцлери Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може відправити миротворців в Україні, але є «але»

За словами Мерца, для участі Німеччини у миротворчих операціях ключовим фактором є згода Росії.

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за умови досягнення консенсусу з Росією. Його слова наводить Die Zeit.

За словами Мерца, для участі Німеччини у миротворчих операціях необхідний мандат, який відповідатиме міжнародному праву. Однак, ключовим фактором є згода Росії, без якої, на його думку, такі місії не будуть ефективними та можуть загострити ситуацію.

«Якщо буде досягнута мирна угода й Україна потребуватиме гарантій безпеки, то ми можемо обговорювати це лише за наявності чіткого мандату відповідно до міжнародного права. Наразі я його не бачу. Я хотів би, щоб такий мандат був наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті», - зазначив він.

Раніше стало відомо, що дипломати та посадовці ЄС, знайомі з перебігом дискусій про можливу появу миротворців в Україні, що стежили би за дотриманням режиму припинення вогню в разі домовленості про нього, скептично налаштовані щодо шансів домовитися про місію, якщо до неї не будуть залучені США.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну, зазначивши, що це непростий процес і поки що не буде деталей.

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