Практика судів
  1. У світі

Кандидат у канцлери Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може відправити миротворців в Україні, але є «але»

09:13, 29 грудня 2024
За словами Мерца, для участі Німеччини у миротворчих операціях ключовим фактором є згода Росії.
Кандидат у канцлери Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може відправити миротворців в Україні, але є «але»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кандидат у канцлери Німеччини та лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за умови досягнення консенсусу з Росією. Його слова наводить Die Zeit.

За словами Мерца, для участі Німеччини у миротворчих операціях необхідний мандат, який відповідатиме міжнародному праву. Однак, ключовим фактором є згода Росії, без якої, на його думку, такі місії не будуть ефективними та можуть загострити ситуацію.

«Якщо буде досягнута мирна угода й Україна потребуватиме гарантій безпеки, то ми можемо обговорювати це лише за наявності чіткого мандату відповідно до міжнародного права. Наразі я його не бачу. Я хотів би, щоб такий мандат був наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті», - зазначив він.

Раніше стало відомо, що дипломати та посадовці ЄС, знайомі з перебігом дискусій про можливу появу миротворців в Україні, що стежили би за дотриманням режиму припинення вогню в разі домовленості про нього, скептично налаштовані щодо шансів домовитися про місію, якщо до неї не будуть залучені США.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну, зазначивши, що це непростий процес і поки що не буде деталей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто хоче стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: відомі кандидати

Судді Верховного Суду і ВАКС, науковці, адвокати, прокурори, помічники суддів, народний депутат та член-кореспондент Національної академії правових наук.

Южненський на Південнівський, Калінінський на Калинівський, Краснолуцький на Хрустальний – які суди в Україні будуть перейменовані

В Україні перейменують низку місцевих судів в рамках декомунізації – як вони будуть називатися.

Депутати пропонують законопроект для запобігання кадрового колапсу в судовій системі

Як констатують народні депутати, проблема по заповненню вакантних посад суддів найближчим часом не вирішиться, тому є необхідність врегулювати питання відрядження суддів в порядку тимчасового переведення.

Служба дисциплінарних інспекторів отримає майже 11 тисяч скарг на суддів

Розгляд дисциплінарних справ стосовно суддів, відкритих до 23 грудня, завершать дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя.

Депутати пропонують створити Кіберсили ЗСУ, які зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента як Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду