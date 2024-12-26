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Дипломати ЄС скептично оцінюють можливість появи європейських миротворців в Україні, якщо не будуть залучені США

08:17, 26 грудня 2024
На потенційні перешкоди в реалізації цієї ідеї вказали співбесідники медіа в дипломатичних колах ЄС.
Дипломати ЄС скептично оцінюють можливість появи європейських миротворців в Україні, якщо не будуть залучені США
Джерело фото: Getty Images
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Дипломати та посадовці ЄС, знайомі з перебігом дискусій про можливу появу миротворців в Україні, що стежили би за дотриманням режиму припинення вогню в разі домовленості про нього, скептично налаштовані щодо шансів домовитися про місію, якщо до неї не будуть залучені США. Про пише Радіо Свобода з посиланням на трьох співрозмовників, які не уповноважені офіційно коментувати цю тему ЗМІ.

За умов, що Сполучені Штати не беруть участі в місії, переконати населення Європи в необхідності відправити європейських військових до України буде, зауважують, дуже складно, пишуть у медіа.

«Гарна ідея, але достатньо поглянути на скептицизм у Чехії та Польщі (дві країни, які мають забезпечити досить багато солдатів), щоб побачити, що це буде важко продати», – цитують у ЗМІ одного із посадовців ЄС.

На ще одну потенційну перешкоду в реалізації цієї ідеї вказав також співбесідник Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС.

«Не вірте в європейських солдатів на українській землі з двох причин: росіяни цього не приймуть – перше. Друге – це важко «продати» європейському населенню (відправлення «наших хлопців» в Україну вмирати – чудова фраза для популістів)», – цитують дипломата ЄС на умовах анонімності.

Обговорення можливості відправки миротворчої місії до України в межах ширших безпекових гарантій активізувалося після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа, який виступає за припинення вогню.

Раніше Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну, зазначивши, що це непростий процес і поки що не буде деталей.

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США ЄС Україна війна

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