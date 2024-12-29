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Кандидат в канцлеры Фридрих Мерц заявил, что Германия может отправить миротворцев в Украину, но есть «но»

09:13, 29 декабря 2024
По словам Мерца, для участия Германии в миротворческих операциям ключевым фактором является согласие России.
Кандидат в канцлеры Фридрих Мерц заявил, что Германия может отправить миротворцев в Украину, но есть «но»
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Кандидат в канцлеры Германии и лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия может рассмотреть участие в миротворческих силах в Украине только при достижении консенсуса с Россией. Его слова приводит Die Zeit.

По словам Мерца, для участия Германии в миротворческих операциях необходим мандат, соответствующий международному праву. Однако ключевым фактором является согласие России, без которой, по его мнению, такие миссии не будут эффективны и могут обострить ситуацию.

«Если будет достигнуто мирное соглашение и Украина потребует гарантий безопасности, то мы можем обсуждать это только при наличии четкого мандата в соответствии с международным правом. Пока я его не вижу. Я бы хотел, чтобы такой мандат был предоставлен в консенсусе с Россией, а не в конфликте», - отметил он.

Ранее стало известно, что дипломаты и должностные лица ЕС, знакомые с ходом дискуссий о возможном появлении миротворцев в Украине, следивших за соблюдением режима прекращения огня в случае договоренности о нем, скептически настроены по поводу шансов договориться о миссии, если к ней не будут привлечены США.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность отправки миротворческого контингента в Украину, отметив, что это непростой процесс, и пока не будет деталей.

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