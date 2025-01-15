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Дональд Туск повідомив, чи готова Польща направити війська в Україну

17:15, 15 січня 2025
Дональд Туск наголосив, що треба переконати всіх партнерів у НАТО, щоб спільно бути готовим зробити певний стабільний механізм, який гарантуватиме безпеку.
Дональд Туск повідомив, чи готова Польща направити війська в Україну
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що його країна не може одноосібно вирішувати, чи направляти свої війська в Україну. За його словами, цей крок потрібно вирішувати в межах великої коаліції союзників. Про це Туск заявив під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Коли мене запитують, чи готова Польща, щоб направити своїх солдатів в Україну як гарант безпеки, а ми про це багато говорили, то це не план України чи Польщі. Не йдеться про те, щоб ми вкотре показали, як близько знаходимося один з одним», - сказав Туск.

Він наголосив, що йдеться лише про реальні гарантії безпеки, яких усі дотримуватимуться, боятимуться порушити, зокрема Росія.

Також він додав, що для цього Польщі потрібні всі союзники.

«Наша робота полягає не в тому, що ми зараз оголосимо, вишлемо чи не вишлемо контингент. А в тому, щоб переконати всіх партнерів у НАТО, європейських і США, щоб спільно бути готовим зробити певний стабільний механізм, який гарантуватиме безпеку і поведінку та умови в разі завершення військових дій», - заявив прем'єр-міністр Польщі.

Раніше кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за умови досягнення консенсусу з РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дипломати та посадовці ЄС, знайомі з перебігом дискусій про можливу появу миротворців в Україні, що стежили би за дотриманням режиму припинення вогню в разі домовленості про нього, скептично налаштовані щодо шансів домовитися про місію, якщо до неї не будуть залучені США.

Також Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном можливість відправки миротворчого контингенту в Україну, зазначивши, що це непростий процес і поки що не буде деталей.

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Польща Україна

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