Військовослужбовці та ветерани мають право на безоплатну правничу допомогу

Ветерани війни можуть скористатися безкоштовними правовими послугами по всій Україні.

Фото: od.cmr.gov.ua

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В Україні військовослужбовці та ветерани війни можуть скористатися безоплатною правничою допомогою, яка охоплює первинні та вторинні правові послуги. Це включає надання правової інформації, консультацій, складання заяв, скарг і інших документів, а також допомогу в отриманні статусу учасника бойових дій (УБД). Про це повідомили в Мін’юсті.

Для ветеранів війни також доступна безоплатна вторинна правова допомога, що включає захист і представництво інтересів в судах та інших державних органах, а також складання процесуальних документів.

Система надання безоплатної правничої допомоги активно підтримує військовослужбовців через консультаційні пункти, розташовані в установах, таких як військові частини, комісаріати, госпіталі та ветеранські організації. У цих пунктах особи можуть отримати правову допомогу безкоштовно.

На сьогодні такі пункти доступу працюють у ряді областей, зокрема Закарпатській, Львівській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській та Черкаській. Крім того, військовослужбовці можуть звертатися за допомогою через консультаційні пункти у приміщеннях ЦНАПів, сільських та селищних рад, а також в спеціалізованих закладах для підтримки ветеранів.

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