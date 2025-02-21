Военнослужащие и ветераны имеют право на бесплатную юридическую помощь

Ветераны войны могут воспользоваться бесплатными правовыми услугами по всей Украине.

Фото: od.cmr.gov.ua

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В Украине военнослужащие и ветераны войны могут воспользоваться бесплатной юридической помощью, которая охватывает первичные и вторичные правовые услуги. Это включает предоставление правовой информации, консультаций, составление заявлений, жалоб и других документов, а также помощь в получении статуса участника боевых действий (УБД). Об этом сообщили в Минюсте.

Для ветеранов войны также доступна бесплатная вторичная правовая помощь, включающая защиту и представительство интересов в судах и других государственных органах, а также составление процессуальных документов.

Система предоставления бесплатной юридической помощи активно поддерживает военнослужащих через консультационные пункты, расположенные в учреждениях, таких как воинские части, комиссариаты, госпитали и ветеранские организации. В этих пунктах лица могут получить правовую помощь бесплатно.

На сегодня такие пункты доступа работают в ряде областей, в частности Закарпатской, Львовской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черкасской. Кроме того, военнослужащие могут обращаться за помощью через консультационные пункты в помещениях ЦНАПов, сельских и поселковых советов, а также в специализированных учреждениях для поддержки ветеранов.

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