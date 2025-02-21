Экономический патриотизм усиливает обороноспособность – Шмыгаль призвал покупать украинские товары

По словам премьера, покупка украинских произведений – это инвестиция в оборону и экономику.

Фото: kmu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что сегодня, как никогда, важно поддерживать украинских производителей и покупать отечественные товары.

«Государство предоставляет приоритет украинским производителям и поддерживает украинских производителей. Гранты, льготные кредиты, индустриальные парки, компенсации, субсидии и регуляторные послабления», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также добавил, что правительство готово помогать каждому, кто инвестирует в украинскую экономику. «Есть для этого десятки различных программ, но все они объединены единой идеей. Сегодня как никогда важно покупать именно украинские товары. Поддерживать своих. Потому что экономический патриотизм - это усиление нашей обороноспособности и нашего государства», - резюмировал Шмыгаль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.