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Правительство объявило о выделении еще 7,9 млрд гривен на закупку дронов

12:43, 21 февраля 2025
По словам Дениса Шмыгалья, задача, которую ставит Правительство перед собой, — довести собственное производство оружия, по меньшей мере, до половины от существующей ныне потребности.
Правительство объявило о выделении еще 7,9 млрд гривен на закупку дронов
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в январе этого года производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с январем 2024 года.

«За 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров – в 5 раз, противотанкового оружия – в 2 раза, боеприпасов – в 2,5 раза.

При этом мы сейчас сами производим около трети необходимого нам оружия», - указал он.

По словам Премьера, задача, которую ставит Правительство перед собой, — довести собственное производство оружия, по меньшей мере, до половины от существующей ныне потребности. Следовательно, чтобы реализовать эту цель, Кабмин выделил в этом году рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия.

Шмыгаль указал, что 21 февраля Правительство принимает решение о выделении еще 7,9 млрд грн на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены Госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки.

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