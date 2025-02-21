Уряд оголосив про виділення ще 7,9 млрд гривень на закупівлю дронів

За словами Дениса Шмигаля, завдання, яке ставить Уряд перед собою, — довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року.

«За 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — у 5 разів, протитанкової зброї — у 2 рази, боєприпасів — у 2,5 рази.

При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї», - вказав він.

За словами Прем’єра, завдання, яке ставить Уряд перед собою, — довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Відтак, щоб реалізувати цю мету, Кабмін цьогоріч виділив рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї.

Шмигаль вказав, що 21 лютого Уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлять Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі.

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