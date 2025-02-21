Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 21 лютого

Уряд вніс зміни до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у ЗСУ та до Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Внесено зміни до постанови КМУ від 04.12.2013 № 877 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу». Викладено у новій редакції Порядок надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу, з метою створення оптимального та ефективного механізму надання дозволу на використання прав інтелектуальної власності, що стосуються лікарського засобу, без згоди володільця прав інтелектуальної власності з виплатою йому компенсації.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», Порядок та умови вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин. Порядок та умови визначають механізм вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин при посмертному донорстві та анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин, вилучених під час оперативних втручань, які проводяться за відповідними медичними показаннями, якщо на це було надано письмову згоду обʼєктивно поінформованого пацієнта, якому виконується оперативне втручання, що не вважається донорством.

- Затверджено Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, учинений 07.10.2024 у м.Ужгороді. Реалізація Імплементаційного протоколу дозволить деталізувати та покращити процедурні аспекти виконання компетентними органами Сторін базової Угоди.

- Внесено зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях. Додано до переліку конвенційних органів, членом яких є Україна, Асамблею держав-учасниць Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Визначено Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України та Офіс Генерального прокурора (за згодою) органами, які забезпечуватимуть координацію та співпрацю з Асамблеєю.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про Національну програму інформатизації», Обов’язкові вимоги до створення (модернізації, модифікації, розвитку), адміністрування та забезпечення функціонування засобу інформатизації, та Порядок локалізації програмних продуктів для виконання Національної програми інформатизації. Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 04.02.1998 № 121 «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації», від 16.02.1998 № 160 «Про заходи щодо посилення контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади», від 16.11.1998 № 1815 «Про затвердження Порядку локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання Національної програми інформатизації» та від 26.07.1999 № 1354 «Про затвердження Положення про порядок передачі резидентам окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації у сфері національної безпеки та оборони держави».

- Викладено у новій редакції додаток 1 «Повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту» до постанови КМУ від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту або припинення трудового договору з домашнім працівником». Доповнено інформацію, що міститься у повідомленні про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладення гіг-контракту, що подається до Державної податкової служби, інформацією про громадянство з метою обліку працевлаштованих іноземців та осіб без громадянства.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2025 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом: зменшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру» на суму 29 млн. 754 тис. грн. та збільшення їх обсягу за програмою «Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу» на суму 29 млн. 754 тис. грн.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядок ведення Електронного реєстру суб’єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини.

- Затверджено Порядок організації та проведення громадських слухань у процесі видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу (внесення змін до нього), що набере чинності одночасно із ЗУ «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення».

- Внесено зміни до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах. Передбачено, що списання військового майна, закріпленого за військовими частинами, здійснюється, серед іншого, у разі використання пально-мастильних матеріалів, запасних та комплектувальних частин для ремонту (відновлення), обслуговування транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, за умови залучення таких транспортних засобів до виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, у порядку, встановленому Міноборони.

- Внесено зміни до Порядку доступу посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів з метою забезпечення доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів Моторного (транспортного) страхового бюро України для отримання інформації про зареєстровані транспортні засоби, їх власників та належних користувачів. Внесено зміни до Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ в частині частині включення Моторного (транспортного) страхового бюро України до переліку суб’єктів інформаційної взаємодії системи МВС.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 22.08.2023 № 893 «Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю». Викладено у новій редакції Порядок надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю. Розширено доступ роботодавцям, самозайнятим особам з інвалідністю, фізичним особам - підприємцям, які є особами з інвалідністю, до отримання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Доповнено Перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця/місця провадження господарської/ незалежної професійної діяльності для особи з інвалідністю технічними засобами, програмним забезпеченням та послугами, які забезпечують переклад з/на українську жестову мову як офлайн, так і онлайн.

- Затверджено Порядок та умови проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Порядок та умови визначають засади організації та проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, критерії та методи оцінювання професійної компетентності кандидатів на посаду члена Національної комісії, вимоги щодо забезпечення прозорості проведення конкурсу та зберігання його матеріалів.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 27.11.2019 № 1121 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» з метою приведення її у відповідність до вимог чинного законодавства України та покращення якості надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників деяких ключових груп щодо інфікування ВІЛ та догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», та до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», з метою приведення їх у відповідність з нормами бюджетного законодавства, зокрема, слова «за програмою» замінено словами «за бюджетною програмою», слова «бюджетного року» замінено словами «бюджетного періоду»; уточнено термінологію щодо доходів державних підприємств тощо.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядок ведення Єдиного реєстру обладнання. Порядок визначає процедуру створення та ведення Єдиного реєстру обладнання, а також механізм внесення відомостей про обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів, крім нікотиновмісних продуктів для орального застосування, яке ввозиться на митну територію України, зберігається та/або використовується на митній території України, до Єдиного реєстру обладнання, та їх виключення з нього. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 26.04.2024 № 466 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів».

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки державному підприємству «Кримський дім», та до Порядку використання коштів з рахунку для задоволення потреб культури, мистецтв, креативних індустрій, охорони і збереження культурної спадщини, культурних цінностей, підтримки суб’єктів у сфері медіа, у звʼязку з перейменуванням Міністерства культури та інформаційної політики на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, та з метою актуалізації термінології щодо доходів державних підприємств та уточнення отримувачів коштів, що надходять як добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права на рахунок Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, відкритий у Національному банку України.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 17.05.2024 № 570 «Про утворення Координаційної ради з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища». Уточнено склад Координаційної ради з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища. Внесено зміни до Положення про Координаційну раду з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища з метою врегулювання процедури виконання обов’язків секретаря Координаційної ради у разі його відсутності.

- Внесено зміни до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України. Передбачено, що державними інспекторами з ядерної та радіаційної безпеки є державні службовці апарату та територіальних органів Держатомрегулювання, на яких покладено повноваження щодо здійснення державного нагляду за ядерною та радіаційною безпекою. Запроваджено механізм визначення заступників Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України для вдосконалення реалізації повноважень Держатомрегулювання щодо державного нагляду. Виключено вимогу щодо погодження кандидатур на посади керівників територіальних органів Держатомрегулювання з головами відповідних місцевих держадміністрацій.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації прав і свобод національних меншин (спільнот) та корінних народів України. Серед іншого, передбачено нові напрями використання Державною службою України з етнополітики та свободи совісті бюджетних коштів: на надання фінансової підтримки громадським обʼєднанням національних меншин (спільнот) та корінних народів України на конкурсних засадах для виконання програм (проектів, заходів); на виплату премії КМУ за особливий внесок у забезпечення розвитку кримськотатарської мови. Визначено також нові напрями, на які не допускається використання бюджетних коштів: виконання програм (проектів, заходів), метою яких є отримання прибутку; утримання громадських обʼєднань національних меншин (спільнот) та корінних народів України.

- Викладено у новій редакції Порядок використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії з метою приведення його у відповідність до статей 43 та 44 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2025 рік». Передбачено спрямування у 2025 році коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії на компенсацію за знищений/пошкоджений об’єкт житлового призначення (у тому числі, будинки дачні та садові), а також спрямування залишків коштів станом на 01.01.2025, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету в попередніх бюджетних періодах, до фонду ліквідації наслідків збройної агресії на завершення проектів (об’єктів, заходів), реалізація яких у попередніх бюджетних періодах здійснювалася за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

- Затверджено Основні умови здійснення правочину з умовними зобов’язаннями, внаслідок якого державі надається кредит від Канади, що дасть можливість залучити додаткові кошти до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків бюджету.

- Внесено зміни до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої та фахової передвищої освіти. З метою забезпечення підготовки фахівців у галузі міжнародних економічних відносин, що володіють знаннями з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, здатних адаптуватися до нових професій, видів та форм зайнятості в економіці в умовах глобалізації економіки, змінено у галузі знань «C Соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини» назву спеціальності «C1 Економіка» на «C1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями)».

- Внесено зміни до складу Координаційного штабу з питань реалізації державної ветеранської політики в частині включення до його складу народних депутатів України (за згодою) та директора директорату реінжинірингу публічних послуг Міністерства цифрової трансформації України, а також визначення секретаря Координаційного штабу.

- Затверджено план заходів щодо створення національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Планом заходів чітко визначено часові рамки, завдання, заходи та їх результати в трьох основних стратегічних напрямках, що забезпечать ефективне впровадження національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні, а саме: формування нормативно-правових актів у сфері впровадження національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів; забезпечення ефективного функціонування національної системи торгівлі квотами на викиди відповідно до вимог системи торгівлі квотами на викиди парникових газів ЄС; підтримання постійного систематичного діалогу задля сприяння взаємодії та підвищення обізнаності заінтересованих сторін щодо впровадження національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

- Виключено із Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальні парки «Перший еко-індустріальний парк», «Сігма Парк Яричів», «Rivne industrial park» та «Малин-Захід», які підпадають під положення пункту З частини першої статті 16-1 ЗУ «Про індустріальні парки» (неукладення договору про створення та функціонування індустріального парку протягом двох років з дня прийняття рішення про його створення).

- Спрямовано Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації утворений на 01.01.2025 залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 7 млрд. 926 млн. 278,076 тис. гривень, джерелом формування яких були доходи державного бюджету, визначені пунктом 60 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, на бюджетну програму «Здійснення заходів із забезпечення спеціальною технікою та обладнанням» для здійснення у 2025 році заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання для сил безпеки і оборони України.

- Здійснено у 2025 році розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, в обсязі 227 млн. 500,4 тис. гривень між місцевими бюджетами.

- Схвалено проект Адміністративної домовленості між Урядом України та Європейською Комісією про відрядження українських державних службовців до Європейської Комісії. Підписання проекту Адміністративної домовленості має забезпечити умови для трансформації та підвищення ефективності державної служби України відповідно до стандартів ЄС, а також наближення української правової і регуляторної бази до стандартів ЄС.

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, з метою покриття витрат за жовтень 2024 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 44 млн. 11 тис. 780 гривень, а саме: центральним органам виконавчої влади - 6 млн. 412 тис. 75 гривень для надання компенсації підприємствам, установам i закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління (крім державних закладів освіти, зазначених у статтях 89 i 90 Бюджетного кодексу Украіни); Міністерству соціальної політики - 34 млн. 797 тис. 156 гривень для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) 2 млн. 802 тис. 549 гривень для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

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