В Італії вимагають зняти з Євробачення представника Естонії Томмі Кеша через «образливу» пісню

В Італії задалися питанням, чи доречна пісня естонського представника цьогорічного конкурсу Євробачення, яка наповнена стереотипами про країну.

Джерело фото: Scanpix

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До пісенного конкурсу Євробачення залишилося кілька місяців, але цього року знову не обійшлося без скандалів. Так, як повідомляє The Guardian, в Італії задалися питанням, чи доречна пісня естонського представника цьогорічного конкурсу Євробачення, яка наповнена стереотипами про Італію, де нібито живуть мафіозі, які п'ють каву та їдять спагетті. Зазначимо, що Томмі Кеш з піснею «Espresso Macchiato» переміг на естонському відборі на Євробачення і представлятиме країну на конкурсі в Базелі в травні.

Пісня репера Томмі Кеша виконується сумішшю ламаної англійської та італійської мов, у ній є такі слова: «Ciao bella, я Томазо, залежний від тютюну. Я дуже люблю каву» та «У мене багато грошей, я працюю цілодобово. Ось чому я пітнію, як мафіозі», і: «Життя як спагетті, воно важке, поки не приготуєш його».

Однак Італійська асоціація споживачів Codacons звернулася до Європейської мовної спілки з питанням, чи «доречно допускати до участі в конкурсі пісню, яка ображає країну і цілу спільноту».

«Численні громадяни висловили обурення (з приводу пісні – ред.), текст якої містить стереотипи про Італію та італійців – звичайні кліше про каву і спагетті, але, передусім, про мафію і демонстрацію розкоші», - йдеться у заяві асоціації.

Також сенатор від ультраправої «Ліги» Джан Марко Чентінайо, заявив, що «хто ображає Італію, повинен триматися подалі від Євробачення», і написав в Instagram: «Цей співак повинен приїхати в Італію, щоб побачити, як працюють хороші люди, перш ніж писати такі дурні пісні, повні стереотипів».

Проте на Youtube, як пише видання, багатьом італійцям сподобалась пісня, і вони написали, що будуть голосувати за Естонію.

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