У посадовця сервісного центру МВС конфіскували 4,6 млн грн і позашляховик

Активи посадовця визнали необґрунтованими.

Фото: nazk.gov.ua

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала необґрунтованими активи, які були виявлені у начальника територіального сервісного центру регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області. Активи стягнуто в дохід держави.

Як повідомляє НАЗК, йдеться про автомобіль «Škoda Kodiaq» 2023 року випуску вартістю понад 2 млн грн та 4,6 млн грн готівки. Останню було виявлено за місцем проживання посадовця та в автомобілі, яким він користується.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило, що син очільника територіального сервісного центру придбав автівку за дорученням батька. Проте ані посадовець, ані особи, які начебто позичили виявлені під час обшуків гроші, не мали для цього достатньо коштів із законних джерел для набуття.

Суд погодився з доводами прокурора та відмовив відповідачу у задоволенні апеляційної скарги. Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення.

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