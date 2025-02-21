YouTube анонсує Premium Lite – підписка без реклами, але без музики

YouTube тестує нову підписку Premium Lite без реклами в кількох країнах.

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YouTube оголосив про намір запустити нову, більш доступну версію підписки — Premium Lite, яка прибере рекламу з відео та подкастів, але не буде охоплювати музику. Про це повідомляє Bloomberg.

Нова підписка спершу буде доступна в США, Австралії, Німеччині та Таїланді. Вона орієнтована на користувачів, які не мають інтересу до музичних сервісів на платформі. Ціна для нової версії поки не розголошена.

«Ми прагнемо надати нашим користувачам більше вибору і гнучкості, тому тестуємо нову пропозицію YouTube Premium, яка зможе забезпечити більшість відео без реклами в кількох країнах», — заявили в пресслужбі YouTube. В компанії також зазначили, що в майбутньому планують розширити доступ до нової підписки.

Зазначимо, що стандартна підписка YouTube Premium в більшості країн світу коштує $13,99 на місяць, але в Україні ціна складає 99 гривень.

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