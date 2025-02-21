YouTube анонсирует Premium Lite – подписка без рекламы, но без музыки

YouTube тестирует новую подписку Premium Lite без рекламы в нескольких странах.

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YouTube объявил о намерении запустить новую, более доступную версию подписки - Premium Lite, которая уберет рекламу с видео и подкастов, но не будет охватывать музыку. Об этом сообщает Bloomberg.

Новая подписка сначала будет доступна в США, Австралии, Германии и Таиланде. Она ориентирована на пользователей, которые не имеют интереса к музыкальным сервисам на платформе. Цена для новой версии пока не разглашена.

«Мы стремимся предоставить нашим пользователям больше выбора и гибкости, поэтому тестируем новое предложение YouTube Premium, которое сможет обеспечить большинство видео без рекламы в нескольких странах», - заявили в пресс-службе YouTube. В компании также отметили, что в будущем планируют расширить доступ к новой подписке.

Отметим, что стандартная подписка YouTube Premium в большинстве стран мира стоит $13,99 в месяц, но в Украине цена составляет 99 гривен.

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