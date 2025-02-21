Судді КСУ Віктор Городовенко і Галина Юровська провели лекцію щодо набрання чинності законом при встановленні податків і зборів у контексті рішення Суду від 21 січня

У лекції судді КСУ Віктор Городовенко і Галина Юровська зосередили увагу на ключових аспектах Рішення № 3-р(ІІ)/2025.

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Судді КСУ Віктор Городовенко і Галина Юровська провели лекцію щодо набрання чинності законом при встановленні податків і зборів у контексті рішення Конституційного Суду від 21 січня 2025 року № 3-р(ІІ)/2025.

У лекції судді зосередили увагу на ключових аспектах Рішення № 3-р(ІІ)/2025 у справі про набрання чинності законом під час встановлення податків і зборів за конституційною скаргою ТОВ «Геомакс-Ресурс» (Товариство).

За словами суддів, предметом конституційного контролю був окремий припис Податкового кодексу в редакції Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи“ від 28.12.2014 № 71–VІII, який утратив чинність, але продовжував застосовуватись до правовідносин, що виникли за його чинності.

У Рішенні Суд зазначив, що цей закон був ухвалений 28 грудня 2014 року, опублікований – 31 грудня 2014 року, і набрав чинності із 1 січня 2015 року, тобто із дня, наступного за днем його опублікування. Відповідно оспорюваний припис Податкового кодексу в редакції зазначеного закону почав діяти і породжувати правові наслідки на наступний день після дня опублікування законодавчого акта, а саме з початком бюджетного періоду – 1 січня 2015 року (фактично негайно).

Суд указав, що встановивши із 1 січня 2015 року акцизний податок із реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пальним, законодавець не врахував принципу стабільності податкової норми, потреби в певному перехідному періоді (vacatio legis – час із моменту офіційного оприлюднення закону до набрання ним чинності), який надав би учасникам правовідносин розумний час та можливість для адаптації до нових обставин, а також наслідків, які можуть настати для платника податків у зв’язку з відсутністю можливості підготуватися до набрання такими законодавчими змінами чинності та комплексного нормативного регулювання, чим порушив принцип верховенства права.

Суд констатував, що Товариство не мало достатньо часу для пристосування до змін у системі правовідносин, спричинених ухваленням вказаного закону, що призвело до порушення його законних очікувань та недотримання принципу юридичної визначеності, а також зауважив, що Верховна Рада України не встановила достатнього перехідного періоду (розумного часового проміжку), чим позбавила платників податків можливості будь-якого податкового планування.

Отже, у цій справі Суд дійшов висновку, що оспорюваний припис Податкового кодексу в редакції зазначеного закону є неконституційним.

Під час лекції судді також навели позиції Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України в цій справі, окремі позиції Європейського суду з прав людини та інших міжнародних інституцій, висвітлили юридичні позиції, які були сформовані у цьому рішенні, та які Суд застосував із попередніх рішень, зокрема щодо юридичної визначеності як складника принципу верховенства права.

Судді наголосили, що конституційний обов’язок сплачувати податки не може бути виконаним одночасно зі зміною елементів податку, оскільки сплаті податку передує досить складний та багатостадійний процес, який потребує певного часу для пристосування до нових правил.

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