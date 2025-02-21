У чиновника сервисного центра МВД конфисковали 4,6 млн грн и внедорожник

Активы чиновника сочли необоснованными.

Фото: nazk.gov.ua

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала необоснованными активы, обнаруженные у начальника территориального сервисного центра регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Днепропетровской области. Активы взысканы в доход государства.

Как сообщает НАПК, речь идет об автомобиле «Škoda Kodiaq» 2023 года выпуска стоимостью более 2 млн грн и 4,6 млн грн наличных. Последние были обнаружені по месту жительства чиновника и в автомобиле, которым он пользуется.

Во время мониторинга образа жизни НАПК установило, что сын главы территориального сервисного центра приобрел автомобиль по поручению отца. Однако ни должностное лицо, ни лица, якобы одолжившие обнаруженные во время обысков деньги, не имели для этого достаточно средств из законных источников для приобретения.

Суд согласился с доводами прокурора и отказал ответчику в удовлетворении апелляционной жалобы. Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения.

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