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В Италии требуют снять с Евровидения представителя Эстонии Томми Кеша из-за «оскорбительной» песни

21:22, 21 февраля 2025
В Италии задались вопросом, уместна ли песня эстонского представителя Евровидения этого года, которая наполнена стереотипов об стране.
В Италии требуют снять с Евровидения представителя Эстонии Томми Кеша из-за «оскорбительной» песни
Источник фото: Scanpix
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До песенного конкурса Евровидения осталось несколько месяцев, но в этом году снова не обошлось без скандалов. Так, как сообщает The Guardian, в Италии задались вопросом, уместна ли песня эстонского представителя Евровидения этого года, которая наполнена стереотипов об Италии, где якобы живут мафиози, которые пьют кофе и едят спагетти. Отметим, что Томми Кэш с песней Espresso Macchiato победил на эстонском отборе на Евровидение и будет представлять страну на конкурсе в Базеле в мае.

Песня рэпера Томми Кеша исполняется смесью ломаного английского и итальянского языков, в нем есть следующие слова: «Ciao bella, я Томазо, зависим от табака. Я очень люблю кофе» и «У меня много денег, я работаю круглые сутки. Вот почему я потею, как мафиози», и: «Жизнь как спагетти, она тяжелая, пока не приготовишь ее».

Однако Итальянская ассоциация потребителей Codacons обратилась в Европейский языковой союз с вопросом, «уместно ли допускать к участию в конкурсе песню, оскорбляющую страну и целое сообщество».

«Многочисленные граждане выразили возмущение (по поводу песни – ред.), текст которой содержит стереотипы об Италии и итальянцах – обычные клише о кофе и спагетти, но, прежде всего, о мафии и демонстрации роскоши», – говорится в заявлении ассоциации.

Также сенатор от ультраправой «Лиги» Джан Марко Чентинайо заявил, что «кто оскорбляет Италию, должен держаться подальше от Евровидения», и написал в Instagram: «Этот певец должен приехать в Италию, чтобы увидеть, как работают хорошие люди, прежде чем писать такие глупые песни, полные стереотипов».

Однако на YouTube, как пишет издание, многим итальянцам понравилась песня, и они написали, что будут голосовать за Эстонию.

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Италия Эстония Евровидение

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