Економічний патріотизм посилює обороноздатність – Шмигаль закликав купувати українські товари

За словами, прем’єра, пидбання українських творів — це інвестиція в оборону та економіку.

Фото: kmu.gov.ua

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати українських виробників та купувати вітчизняні товари.

«Держава надає пріоритет українським виробникам і підтримує українських виробників. Гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, компенсації, субсидії та регуляторні послаблення», — зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також додав, що уряд готовий допомагати кожному, хто інвестує в українську економіку. «Маємо для цього десятки різних програм, але всі вони об’єднані єдиною ідеєю. Сьогодні як ніколи важливо купувати саме українські товари. Підтримувати своїх. Бо економічний патріотизм — це посилення нашої обороноздатності та нашої держави», — резюмував Шмигаль.

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