На Буковині 16-річні підлітки замість уроків допомагали ухилянтам тікати за кордон

Троє школярів і 19-річний юнак 8 тисяч євро допомагали ухилянтам перетинати кордон.

Фото: TrueUA

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На Буковині прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон під проводом неповнолітніх. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Фотопастка зафіксувала правопорушників поблизу Красноїльська, а службовий пес допоміг швидко знайти їхній слід. Як з’ясувалося, четверо ухилянтів заплатили своїм «провідникам» від 3 до 8 тисяч євро за незаконний перетин кордону.

Троє з провідників виявилися 16-річними школярами, а їхнього 19-річного напарника затримали за статтею 208 КПК. Неповнолітніх передали батькам, а справу розглядають правоохоронці. На порушників склали адмінпротоколи.

Відео: ДПСУ

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