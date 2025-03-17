В Ватикане выступили за диалог без каких-либо предварительных условий для мира в Украине

Владимир Зеленский проинформировал Ватикан об инициативе прекращения огня, предложенной США.

Источник фото: vaticannews.va

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Государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин в разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским 14 марта заявил, что для завершения войны необходим диалог, направленный на достижение справедливого и долгосрочного мира. Об этом говорится в коммюнике, которое 17 марта распространила пресс-служба Святого Престола.

«Святой Престол, возобновляя свои молитвы за мир в Украине, выражает надежду, что вовлеченные стороны воспользуются возможностью для искреннего диалога, не обремененного какими-либо предварительными условиями и направленного на достижение справедливого и долгосрочного мира», — отметили в Ватикане.

В то же время там призвали сделать все возможное для освобождения пленных.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. 30-дневный режим прекращения огня между Украиной и Российской Федерацией послужит подготовкой плана по завершению войны. После ее завершения будет отменено военное положение и состоятся выборы. Такой план озвучил Президент Владимир Зеленский.

Также он раскрыл, как можно будет мониторить соблюдение режима прекращения огня.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 18 марта.

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