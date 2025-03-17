У Ватикані виступили за діалог без жодних попередніх умов для миру в Україні

Володимир Зеленський поінформував Ватикан про ініціативу припинення вогню, запропоновану США.

Джерело фото: vaticannews.va

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Держсекретар Святого Престолу П'єтро Паролін у розмові з Президентом України Володимиром Зеленським 14 березня заявив, що для завершення війни потрібен діалог, спрямований на досягнення справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у комюніке, яке 17 березня поширила пресслужба Святого Престолу.

«Святий Престол, поновлюючи свої молитви за мир в Україні, висловлює сподівання, що залучені сторони скористаються нагодою для щирого діалогу, не обтяженого жодними попередніми умовами та спрямованого на досягнення справедливого та тривалого миру», - зазначили у Ватикані.

Водночас там закликали зробити все можливе для звільнення полонених.

Раніше Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори. Такий план повідомив Президент Володимир Зеленський.

Також він розкрив, як можна буде моніторити дотримання режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з Путіним 18 березня.

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