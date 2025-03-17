На Тернопільщині засудили 59-річного чоловіка за ухилення від мобілізації через вік

Суд покарав чоловіка умовним терміном за відмову від мобілізації.

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У Тернопільській області Кременецький районний суд у справі № 601/1684/24 засудив 59-річного чоловіка до двох років іспитового терміну за ухилення від мобілізації.

За даними суду, 23 лютого 2024 року чоловік отримав повістку, але не з'явився до військкомату. На судовому засіданні він визнав провину та пояснив, що через свій вік і стан здоров'я не вважає себе здатним ефективно служити у війську. За його словами, у 2022 році він переніс операцію, а його зяті вже проходять службу у Збройних силах України.

Суд, врахувавши вік підсудного та стан його здоров'я, визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України, але призначив умовне покарання — два роки іспитового терміну.

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