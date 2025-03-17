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Глави МЗС ЄС не змогли погодити пакет допомоги Україні на 40 млрд євро

17:25, 17 березня 2025
ЄС не погодив пакет допомоги Україні на 40 млрд євро, але сподівається на прогрес найближчим часом.
Глави МЗС ЄС не змогли погодити пакет допомоги Україні на 40 млрд євро
Фото: Getty Images
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Міністри закордонних справ 27 країн Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо пакету допомоги Україні на 40 мільярдів євро, але сподіваються на прогрес у найближчий час. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

За її словами, ініціатива має широку політичну підтримку, і на даному етапі ведуться переговори щодо деталей.

«Є широка політична підтримка цієї ініціативи. Дискусія перебуває на етапі обговорення деталей. Я сподіваюся, що ми зможемо просунутися найближчим часом», — зазначила Каллас.

Пропонований пакет допомоги включає придбання 2 мільйонів снарядів для України в 2025 році та постачання засобів протиповітряної оборони. Каллас висловила сподівання, що близько 2 мільярдів євро з цього пакету вдасться залучити через реінвестування заморожених активів Росії.

Раніше Каллас запропонувала план допомоги, розмір якого залежатиме від потреб України та можливостей кожної з країн ЄС. Вона також визнала, що ЄС стикається з труднощами в процесі погодження цього плану.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», обіцянки лідерів ЄС оголосити великий пакет військової допомоги Україні провалилися. Нагадаємо, Європейська рада 6 березня обговорювала, крім посилення обороноздатності ЄС і плану Урсули фон дер Ляєн «Переозброїти Європу», новий військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро. Проте лідерам ЄС не вдалося домовитися про будь-які нові зобов’язання щодо зміцнення позиції України в найближчому майбутньому.

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гроші ЄС

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