Глави МЗС ЄС не змогли погодити пакет допомоги Україні на 40 млрд євро

ЄС не погодив пакет допомоги Україні на 40 млрд євро, але сподівається на прогрес найближчим часом.

Фото: Getty Images

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Міністри закордонних справ 27 країн Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо пакету допомоги Україні на 40 мільярдів євро, але сподіваються на прогрес у найближчий час. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас на пресконференції після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

За її словами, ініціатива має широку політичну підтримку, і на даному етапі ведуться переговори щодо деталей.

«Є широка політична підтримка цієї ініціативи. Дискусія перебуває на етапі обговорення деталей. Я сподіваюся, що ми зможемо просунутися найближчим часом», — зазначила Каллас.

Пропонований пакет допомоги включає придбання 2 мільйонів снарядів для України в 2025 році та постачання засобів протиповітряної оборони. Каллас висловила сподівання, що близько 2 мільярдів євро з цього пакету вдасться залучити через реінвестування заморожених активів Росії.

Раніше Каллас запропонувала план допомоги, розмір якого залежатиме від потреб України та можливостей кожної з країн ЄС. Вона також визнала, що ЄС стикається з труднощами в процесі погодження цього плану.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», обіцянки лідерів ЄС оголосити великий пакет військової допомоги Україні провалилися. Нагадаємо, Європейська рада 6 березня обговорювала, крім посилення обороноздатності ЄС і плану Урсули фон дер Ляєн «Переозброїти Європу», новий військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро. Проте лідерам ЄС не вдалося домовитися про будь-які нові зобов’язання щодо зміцнення позиції України в найближчому майбутньому.

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