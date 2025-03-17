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«Стук серця» у Чумацькому шляху – астрономи розкрили джерело загадкових радіоімпульсів

23:48, 17 березня 2025
Вчені знайшли джерело довгоперіодичних радіоімпульсів у двох зірках.
«Стук серця» у Чумацькому шляху – астрономи розкрили джерело загадкових радіоімпульсів
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Астрономи нарешті з’ясували джерело загадкових радіоімпульсів, що надходять із нашої галактики. За новим дослідженням, ці довгі радіовибухи, що нагадують стук серця, ймовірно, походять від магнітної взаємодії двох близьких зірок. Про це повідомляє Nature Astronomy, посилаючись на результати дослідження, опубліковані в CNN.

Перше виявлення цих імпульсів відбулося ще у 2015 році, коли вчені використали найбільшу мережу радіотелескопів, розташовану по всій Європі. Вони зафіксували низку імпульсів, що варіювалися від швидких сплесків до дуже яскравих радіохвиль, що тривали лише кілька мілісекунд.

Спостереження за однією з підозрюваних зірок показали, що вона рухалася туди-сюди, що співпадало з двогодинним циклом між радіоімпульсами. Виявилося, що це переміщення зірки було спричинене тяжінням іншого космічного об'єкта.

Дослідники визначили, що обидва об'єкти — карликова зоря та її компаньйон — обертаються навколо спільного центру тяжіння на відстані 1600 світлових років від Землі. Це пара зірок отримала назву ILTJ1101. Через їх близьке розташування між собою їхні магнітні поля взаємодіють, викликаючи довгоперіодний радіоперехідний процес (LPT).

Айріс де Руйтер, провідна авторка дослідження, зазначила, що ці радіоімпульси «не схожі на будь-що, що ми бачили раніше». Зазначимо, що раніше LPT були пов’язані лише з нейтронними зірками — щільними залишками від вибухів зірок.

«Ми вперше встановили, як зірки утворюють радіоімпульси в таємничому новому класі довгоперіодних радіоперехідних процесів», — пояснила де Руйтер.

Наразі дослідники ще не мають однозначного пояснення, чому саме ці зірки утворюють радіоімпульси. Одне з припущень полягає в тому, що білий карлик має потужне магнітне поле, яке регулярно випромінює імпульси. Інше пояснення — взаємодія магнітних полів зірок під час їхнього обертання.

Це відкриття дозволяє астрономам краще зрозуміти, які типи зірок можуть генерувати радіоімпульси, які мандрують через космос, та розкриває більше інформації про динаміку взаємодії двох близьких зірок. Співавтор дослідження Каустуб Раджваде з Оксфордського університету зазначив: «Кожне відкриття говорить нам щось нове про екстремальні астрофізичні об'єкти, які можуть створювати видиме радіовипромінювання».

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