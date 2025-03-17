В Европарламенте создан спецкомитет, который будет расследовать дезинформационные кампании

Специальный комитет будет работать два года и получил название «Щит демократии».

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Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук сообщила, что Украина, как будущий член Европейского Союза, должна координировать свои действия в сфере борьбы с дезинформацией и иностранным влиянием именно с Брюсселем. В первую очередь речь идет о противодействии российской пропаганде на различных платформах общего доступа, передает официальный сайт парламента.

«Представители от Украины будут участвовать в переговорах с Европейским Союзом, касающихся сферы цифровизации, медиа и сотрудничества с крупными платформами общего доступа. Мы хотим действовать совместно с европейцами в этом направлении, чтобы вместе оказывать давление на различные платформы, включая Telegram, и сокращать распространение дезинформации. Отмечу, что много дезинформации распространяется и на других платформах, например, в TikTok, в сети X, а также в Meta на территории США, где уже не позволяют фактчекерам проверять дезинформацию», — заявила Кравчук.

Она подчеркнула, что сейчас в Европе существует серьезная обеспокоенность по поводу дезинформационного влияния из-за рубежа.

«В Европарламенте уже создан специальный комитет, который будет работать два года и называется «Щит демократии». Он направлен на расследование дезинформационных кампаний и попыток иностранного вмешательства, прежде всего со стороны российских спецслужб. Наш профильный Комитет Верховной Рады готов пригласить коллег из спецкомитета Европарламента провести совместное заседание в Украине, чтобы обсудить существующие вызовы», — добавила народный депутат.

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