Как воспользоваться правом на освобождение от своевременного исполнения налоговой обязанности — разъяснение

Налогоплательщики могут воспользоваться правом обращения об освобождении от исполнения налоговых обязанностей при наличии оснований и всех подтверждающих документов невозможности исполнения налоговых обязанностей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба во Львовской области напоминает плательщикам, которые не имеют возможности своевременно выполнить свой налоговый долг по соблюдению сроков уплаты налогов и сборов, представление отчетности, регистрации в соответствующих реестрах налоговых или акцизных накладных, расчетов корректировки, представления электронных документов, содержащих данные о фактических остатках топлива и объеме.

Приказом Министерства финансов №225 «Об утверждении порядка подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определенных в подпункте 69.1 пункта

69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины и перечней документов в подтверждение», с изменениями и дополнениями, который вступил в силу 06.09.2022, утвержден:

Порядок подтверждения возможности или невозможности выполнения налогоплательщиком обязанностей, определенных в подпункте 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины;



Перечень документов, подтверждающих невозможность налогоплательщика – юридического лица, в частности, относительно своего филиала, представительства, обособленного или иного структурного подразделения, своевременно выполнить свой налоговый долг, в том числе обязанность налогового агента;

Перечень документов, подтверждающих невозможность налогоплательщика – физического лица, в том числе самозанятого, своевременно выполнить свой налоговый долг, в том числе обязанность налогового агента.

Налогоплательщики могут воспользоваться правом обращения об освобождении от исполнения налоговых обязанностей при наличии оснований и всех подтверждающих документов невозможности выполнения налоговых обязанностей а также соблюдения алгоритма действий, установленных Приказом №225.

Контролирующий орган рассматривает поданное заявление и документы в течение 20 календарных дней за днем ​​их получения и принимает соответствующее решение. Если подтверждающих документов недостаточно - контролирующий орган направляет плательщику предварительное решение с предложением предоставить в течение 10 календарных дней конкретные дополнительные документы в подтверждение указанных в заявлении оснований.

Решение контролирующего органа может быть обжаловано в соответствии с Кодексом в административном или судебном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.