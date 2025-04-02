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Как воспользоваться правом на освобождение от своевременного исполнения налоговой обязанности — разъяснение

22:00, 2 апреля 2025
Налогоплательщики могут воспользоваться правом обращения об освобождении от исполнения налоговых обязанностей при наличии оснований и всех подтверждающих документов невозможности исполнения налоговых обязанностей.
Как воспользоваться правом на освобождение от своевременного исполнения налоговой обязанности — разъяснение
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Налоговая служба во Львовской области напоминает плательщикам, которые не имеют возможности своевременно выполнить свой налоговый долг по соблюдению сроков уплаты налогов и сборов, представление отчетности, регистрации в соответствующих реестрах налоговых или акцизных накладных, расчетов корректировки, представления электронных документов, содержащих данные о фактических остатках топлива и объеме.

Приказом Министерства финансов №225 «Об утверждении порядка подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определенных в подпункте 69.1 пункта

69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины и перечней документов в подтверждение», с изменениями и дополнениями, который вступил в силу 06.09.2022, утвержден:

Порядок подтверждения возможности или невозможности выполнения налогоплательщиком обязанностей, определенных в подпункте 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины;


Перечень документов, подтверждающих невозможность налогоплательщика – юридического лица, в частности, относительно своего филиала, представительства, обособленного или иного структурного подразделения, своевременно выполнить свой налоговый долг, в том числе обязанность налогового агента;

Перечень документов, подтверждающих невозможность налогоплательщика – физического лица, в том числе самозанятого, своевременно выполнить свой налоговый долг, в том числе обязанность налогового агента.

Налогоплательщики могут воспользоваться правом обращения об освобождении от исполнения налоговых обязанностей при наличии оснований и всех подтверждающих документов невозможности выполнения налоговых обязанностей а также соблюдения алгоритма действий, установленных Приказом №225.

Контролирующий орган рассматривает поданное заявление и документы в течение 20 календарных дней за днем ​​их получения и принимает соответствующее решение. Если подтверждающих документов недостаточно - контролирующий орган направляет плательщику предварительное решение с предложением предоставить в течение 10 календарных дней конкретные дополнительные документы в подтверждение указанных в заявлении оснований.

Решение контролирующего органа может быть обжаловано в соответствии с Кодексом в административном или судебном порядке.

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