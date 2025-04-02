Як скористатись правом на звільнення від своєчасного виконання податкового обов’язку — роз’яснення

Платники податків можуть скористатися правом звернення щодо звільнення від виконання податкових обов’язків за умови наявності підстав та всіх підтвердних документів неможливості виконання податкових обов'язків.

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Податкова служба у Львівській області нагадує платникам, які не мають можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо.

Наказом Міністерства фінансів №225 «Про затвердження порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження», зі змінами та доповненнями, який набрав чинності 06.09.2022, затверджено:

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України;

підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України; Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи, зокрема щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов'язок, у тому числі обов'язок податкового агента;

відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов'язок, у тому числі обов'язок податкового агента; Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов'язок, у тому числі обов'язок податкового агента.

Платники податків можуть скористатися правом звернення щодо звільнення від виконання податкових обов’язків за умови наявності підстав та всіх підтвердних документів неможливості виконання податкових обов'язків а також дотримання алгоритму дій, встановлених Наказом №225.

Контролюючий орган розглядає подану заяву та документи впродовж 20 календарних днів за днем їх отримання та приймає відповідне рішення. Якщо підтвердних документів недостатньо - контролюючий орган надсилає платнику попереднє рішення з пропозицією надати протягом 10 календарних днів конкретні додаткові документи на підтвердження зазначених у заяві підстав.

Рішення контролюючого органу може бути оскаржене відповідно до Кодексу в адміністративному чи судовому порядку.

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