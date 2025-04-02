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Як скористатись правом на звільнення від своєчасного виконання податкового обов’язку — роз’яснення

22:00, 2 квітня 2025
Платники податків можуть скористатися правом звернення щодо звільнення від виконання податкових обов’язків за умови наявності підстав та всіх підтвердних документів неможливості виконання податкових обов'язків.
Як скористатись правом на звільнення від своєчасного виконання податкового обов’язку — роз’яснення
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Податкова служба  у Львівській області нагадує платникам, які не мають можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо.

Наказом Міністерства фінансів №225 «Про затвердження порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження», зі змінами та доповненнями, який набрав чинності 06.09.2022, затверджено: 

  • Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України; 
  • Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – юридичної особи, зокрема щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, своєчасно виконати свій податковий обов'язок, у тому числі обов'язок податкового агента; 
  • Перелік документів, що підтверджують неможливість платника податків – фізичної особи, зокрема самозайнятої особи, своєчасно виконати свій податковий обов'язок, у тому числі обов'язок податкового агента. 

Платники податків можуть скористатися правом звернення щодо звільнення від виконання податкових обов’язків за умови наявності підстав та всіх підтвердних документів неможливості виконання податкових обов'язків а також дотримання алгоритму дій, встановлених Наказом №225. 

Контролюючий орган розглядає подану заяву та документи впродовж 20 календарних днів за днем їх отримання та приймає відповідне рішення. Якщо підтвердних документів недостатньо - контролюючий орган надсилає платнику попереднє рішення з пропозицією надати протягом 10 календарних днів конкретні додаткові документи на підтвердження зазначених у заяві підстав.

Рішення контролюючого органу може бути оскаржене відповідно до Кодексу в адміністративному чи судовому порядку.

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податкова

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