3 квітня — останній день реєстрації на основну сесію НМТ

Добігає кінця основний період реєстрації НМТ-2025.

фото: GettyImages

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У четвер, 3 квітня, завершиться основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2025 році. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти.

Створити персональний кабінет на сайті УЦОЯО можна швидко із застосунком Дія.

Що потрібно для реєстрації:

- ID-картка або закордонний паспорт у Дії

- Активований Дія.Підпис

Як зареєструватися:

1. Перейдіть на сайт УЦОЯО та відкрийте сторінку реєстрації.

2. Оберіть варіант входу через Дію, натисніть або відскануйте QR-код.

3. Підтвердьте передання копії документа Дія.Підписом.

Далі залишається вибрати предмети для тестування, вказати контакти та місце складання. Якщо потрібні додаткові документи про освіту чи зміну прізвища або імені, їх теж можна подати через Дію.