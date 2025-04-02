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Онука викрала з рахунку бабусі понад 60 тисяч гривень — як її покарали

20:15, 2 квітня 2025
Дівчина, маючи доступ до телефону та картки бабусі, без її дозволу створила обліковий запис у мобільному банкінгу, збільшила кредитний ліміт з 500 до 75 000 грн і відкрила нову картку для виплат.
Онука викрала з рахунку бабусі понад 60 тисяч гривень — як її покарали
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На Хмельниччині 21-річна жителька селища Чемерівці, маючи доступ до телефону й банківської картки своєї бабусі, без дозволу зареєструвала її обліковий запис у мобільному банкінгу. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Після цього вона отримала повний контроль над фінансовими операціями, подала заявки на збільшення кредитного ліміту з 500 до 75 000 гривень і відкрила нову картку «Для виплат».

Упродовж січня-березня 2024 року дівчина переказувала гроші з основної картки бабусі на новостворену, а потім – на рахунки знайомих або знімала готівку. Загальна сума збитків склала 61 350 гривень.

Під час досудового слідства обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Вона беззаперечно визнала себе винною за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 361 – незаконне втручання в роботу інформаційних систем,
  • ч. 1 ст. 209 – легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом,
  • ч. 4 ст. 185 – крадіжка, вчинена в період воєнного стану.

Сторони погодили призначити їй покарання – 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з обліком та збереженням товарно-матеріальних цінностей на 1 рік, без конфіскації майна, зі звільненням від відбування покарання на 2 роки іспитового строку та просили Чемеровецький районний суд Хмельницької області затвердити угоду.

Суд, розглянувши справу, визнав угоду про визнання винуватості законною та затвердив її: визнав обвинувачену винною в інкримінованих правопорушеннях та призначив узгоджене сторонами покарання.

Вирок ще не набрав законної сили й може бути оскаржений в апеляційному суді.

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