Онука викрала з рахунку бабусі понад 60 тисяч гривень — як її покарали

На Хмельниччині 21-річна жителька селища Чемерівці, маючи доступ до телефону й банківської картки своєї бабусі, без дозволу зареєструвала її обліковий запис у мобільному банкінгу. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.
Після цього вона отримала повний контроль над фінансовими операціями, подала заявки на збільшення кредитного ліміту з 500 до 75 000 гривень і відкрила нову картку «Для виплат».
Упродовж січня-березня 2024 року дівчина переказувала гроші з основної картки бабусі на новостворену, а потім – на рахунки знайомих або знімала готівку. Загальна сума збитків склала 61 350 гривень.
Під час досудового слідства обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.
Вона беззаперечно визнала себе винною за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Сторони погодили призначити їй покарання – 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з обліком та збереженням товарно-матеріальних цінностей на 1 рік, без конфіскації майна, зі звільненням від відбування покарання на 2 роки іспитового строку та просили Чемеровецький районний суд Хмельницької області затвердити угоду.
Суд, розглянувши справу, визнав угоду про визнання винуватості законною та затвердив її: визнав обвинувачену винною в інкримінованих правопорушеннях та призначив узгоджене сторонами покарання.
Вирок ще не набрав законної сили й може бути оскаржений в апеляційному суді.
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