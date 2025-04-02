Внучка похитила со счета бабушки более 60 тысяч гривен — как ее наказали

Девушка, имея доступ к телефону и карточке бабушки, без ее разрешения создала аккаунт в мобильном банкинге, увеличила кредитный лимит с 500 до 75 000 грн и открыла новую карту для выплат.

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В Хмельницкой области 21-летняя жительница поселка Чемеровцы, имея доступ к телефону и банковской карточке своей бабушки, без разрешения зарегистрировала ее учетную запись в мобильном банкинге. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

После этого она получила полный контроль над финансовыми операциями, подала заявки на увеличение кредитного лимита с 500 до 75 000 гривен и открыла новую карту «Для выплат».

В течение января-марта 2024 года девушка переводила деньги с основной карты бабушки на вновь, а затем - на счета знакомых или снимала наличные. Общая сумма ущерба составила 61 350 гривен.

В ходе досудебного следствия обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности.

Она безоговорочно признала себя виновной по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 361 – незаконное вмешательство в работу информационных систем,

ч. 1 ст. 209 – легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем,

ч. 4 ст. 185 – кража, совершенная в период военного положения.

Стороны согласовали назначить ей наказание – 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с учетом и сохранением товарно-материальных ценностей на 1 год, без конфискации имущества, с освобождением от отбывания наказания на 2 года испытательного срока и просили Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области.

Суд, рассмотрев дело, признал соглашение о признании виновности законным и утвердил его: признал обвиняемую виновной в инкриминируемых правонарушениях и назначил согласованное сторонами наказание.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

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