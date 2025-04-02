Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Внучка похитила со счета бабушки более 60 тысяч гривен — как ее наказали

20:15, 2 апреля 2025
Девушка, имея доступ к телефону и карточке бабушки, без ее разрешения создала аккаунт в мобильном банкинге, увеличила кредитный лимит с 500 до 75 000 грн и открыла новую карту для выплат.
Внучка похитила со счета бабушки более 60 тысяч гривен — как ее наказали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области 21-летняя жительница поселка Чемеровцы, имея доступ к телефону и банковской карточке своей бабушки, без разрешения зарегистрировала ее учетную запись в мобильном банкинге. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

После этого она получила полный контроль над финансовыми операциями, подала заявки на увеличение кредитного лимита с 500 до 75 000 гривен и открыла новую карту «Для выплат».

В течение января-марта 2024 года девушка переводила деньги с основной карты бабушки на вновь, а затем - на счета знакомых или снимала наличные. Общая сумма ущерба составила 61 350 гривен.

В ходе досудебного следствия обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности.

Она безоговорочно признала себя виновной по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 361 – незаконное вмешательство в работу информационных систем,

ч. 1 ст. 209 – легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем,

ч. 4 ст. 185 – кража, совершенная в период военного положения.

Стороны согласовали назначить ей наказание – 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с учетом и сохранением товарно-материальных ценностей на 1 год, без конфискации имущества, с освобождением от отбывания наказания на 2 года испытательного срока и просили Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области.

Суд, рассмотрев дело, признал соглашение о признании виновности законным и утвердил его: признал обвиняемую виновной в инкриминируемых правонарушениях и назначил согласованное сторонами наказание.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд кража судебная практика приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщина нашла на остановке банковскую карту и оставила ее себе — Верховный Суд указал, что такие действия образуют состав преступления

Платежная карта является разновидностью официальных документов, поэтому оставление себе найденной банковской карты на имя потерпевшей является присвоением официального документа.

В Украине существенно уменьшилось количество оправдательных приговоров – отчет Верховного Суда

В 2024 году количество оправдательных приговоров, которые были оставлены судами всех инстанций «в силе», сократилось почти на 21%.

Депутаты предлагают изменения в Уголовный кодекс относительно боевого иммунитета

Народные депутаты считают упущением то, что в настоящее время не определено, что преступлением «не являются деяния, приведшие к потерям личного состава».

Евросоюз планирует упростить закон GDPR о конфиденциальности персональных данных, поскольку он мешает бизнесу

Пересмотр закона GDPR — следующий в списке «крестового похода» ЕС против избыточного регулирования — Politico.

Исполнение судебных решений не будет зависеть от наличия других запретов или очередности поданных заявлений – Минюст инициирует законодательные изменения

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и автоматически через электронную систему.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду