Полиция сможет искать нарушителей и уклонистов через чаты ОСМД – СМИ

Офицеры громады будут реагировать на сообщения о нарушениях мобилизационного законодательства кем-то из жителей дома.

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В Украине в чаты ОСМД начали добавлять учетные записи полицейских, которые теперь смогут реагировать на сообщения о нарушителях и нарушениях законодательства, в том числе и мобилизационного, передает ТСН.ua.

Отмечается, что на данный момент учетные записи правоохранителей начали добавлять пока что в отдельные чаты ОСМД Киевской области.

«Такие меры реализуются в Белоцерковском районе Киевской области. Ответим на вопрос, почему полицейского добавляют в такой чат. Об этом попросили сами председатели ОСМД — пришли к полицейскому офицеру общины и предложили ему, спросили, согласится ли он на то, чтобы его добавили в такой чат», — заявила пресс-секретарь полиции Киевской области Яна Ермоленко.

В полиции Киевщины подчеркнули, что один из председателей ОСМД таким образом надеется, что благодаря полицейскому будет контролироваться общественный порядок в доме.

Также там отмечают, что иногда бывают ситуации, когда жители домов благодаря камерам видеонаблюдения видят, что, например, в подъезд зашли какие-то неизвестные подозрительные лица.

«В таком случае могут попросить офицера общины приехать и проверить обстановку в доме. Кроме того, если кто-то из водителей при парковке повредил чужую машину, если это зафиксировала видеокамера, то такое видео водитель пострадавшей машины может отправить в чат, и полицейский сможет сразу отреагировать. Например, сможет сразу вызвать следственно-оперативную группу», — сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Киевской области.

По данным полицейских, офицер громады также отреагирует на сообщение о нарушении мобилизационного законодательства кем-то из жителей.

«Полицейский офицер громады может отреагировать на такое сообщение, но обычно таким образом — передать информацию в определенный подразделение», — добавила Яна Ермоленко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что судам предлагают запретить смягчать наказание или назначать испытательный срок за уклонение от мобилизации и незаконное перенаправление за границу.

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